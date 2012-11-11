Индикатор позволяет отобразить в текущем окне, ещё три тайм фрейма более старших периодов.





На скриншоте, на минутном графике

Синие прямоугольники Дневной бар.

Желтые прямоугольники 4 часовые бары.

И красные 1 часовые бары, зелёный цвет это тени часовых баров.

На дневном и 4 часовых баров цена открытия и закрытия обозначена пунктирной линией, так как нет возможности использовать другие цвета для отображения теней, происходит наложение цветов.

