Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Three in One - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9741
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор позволяет отобразить в текущем окне, ещё три тайм фрейма более старших периодов.
На скриншоте, на минутном графике
Синие прямоугольники Дневной бар.
Желтые прямоугольники 4 часовые бары.
И красные 1 часовые бары, зелёный цвет это тени часовых баров.
На дневном и 4 часовых баров цена открытия и закрытия обозначена пунктирной линией, так как нет возможности использовать другие цвета для отображения теней, происходит наложение цветов.
Imp_MA
Скользящая средняя по индивидуальной цене.Ларри Вильямса Band
Ларри Вильямса Band
WilliamsB
Индикатор показывает сигналы с пяти измерений теории хаоса.MA_TrendLine_01
Использование МА в качестве Трендовой Линии.