WilliamsB - индикатор для MetaTrader 4
- 16192
Индикатор показывает сигналы с пяти измерений теории хаоса.
Вверху показывает текущий символ и текущую цену
1 - первое измерение - сигналы от фракталов (иногда ошибается, пока разбираюсь)
2 - второе измерение - сигналы от индикатора АО
3 - третье измерение - сигналы от индикатора АС
4 - четвертое измерение - зональная торговля
5-8 - пятое измерение - торговля линий баланса
5 - показывает базовый бар на покупку
6 - показывает базовый бар на продажу
7 - показывает первый хай бара после базового бара на покупку и следующий хай который выше первого хая
8 - показывает первый лоу бара после базового бара на продажу и следующий лоу который ниже первого лоу
Торговля:
Торгую только по пунктам 7 и 8
Если торговать к линии баланса, то отложенный ордер ставиться на уровне пунктирной линии.
Если торговать от линии баланса, то отложенный ордер ставиться на уровне сплошной линии.
НИКОГДА НЕ ТОРГУЙТЕСЬ К ЛИНИИ БАЛАНСА!!!
