Индикаторы

WilliamsB - индикатор для MetaTrader 4

Duke3D
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывает сигналы с пяти измерений теории хаоса.


Вверху показывает текущий символ и текущую цену

1 - первое измерение - сигналы от фракталов (иногда ошибается, пока разбираюсь)

2 - второе измерение - сигналы от индикатора АО

3 - третье измерение - сигналы от индикатора АС

4 - четвертое измерение - зональная торговля

5-8 - пятое измерение - торговля линий баланса

5 - показывает базовый бар на покупку

6 - показывает базовый бар на продажу

7 - показывает первый хай бара после базового бара на покупку и следующий хай который выше первого хая

8 - показывает первый лоу бара после базового бара на продажу и следующий лоу который ниже первого лоу


Торговля:

Торгую только по пунктам 7 и 8

Если торговать к линии баланса, то отложенный ордер ставиться на уровне пунктирной линии.

Если торговать от линии баланса, то отложенный ордер ставиться на уровне сплошной линии.

НИКОГДА НЕ ТОРГУЙТЕСЬ К ЛИНИИ БАЛАНСА!!!

