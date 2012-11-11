CodeBaseРазделы
Советники

Zamok v1.4.1 - эксперт для MetaTrader 4

Basic1975
Просмотров:
14785
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Тоже что v1.4 добавлен ТР по прибыли и по процентам, добавлен трал. Параметр "Профит" можно поставить например "100$" тогда выход при достижении 100$, если например "25%" тогда выход при достижении 25% от депозита, если пишем по русски "30 Трал" тогда выход при откате 30% от максимального положительного баланса с текущих позиций. Если оставить или вернуть умолчание тогда как и в предыдущем по сигналу. Параметр "Минимум" для ДЦ у которых большая комиссия, параметр ставится в валюте депозита чтобы при трале советник не закрывал ордера в минус, если у вашего ДЦ комиссия 0 можно поставить 0. Добавлен SL тоже самое пишем "100$" тогда выход при достижении -100$, если например "25%" тогда выход при достижении -25% от депозита. Профитов вам друзья)))))))


Alpari NZ Limited

Account: 6302045 Name: Bichkov Eduard Currency: USD 2012 October 11, 20:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
192257652012.10.11 09:12balance1 000.00
192260972012.10.11 09:14buy0.10eurusd1.285550.000000.000002012.10.11 09:291.285390.000.000.00-1.60
99Замок v1.4
192261012012.10.11 09:14sell0.10audusd1.027360.000000.000002012.10.11 09:291.027080.000.000.002.80
99Замок v1.4
192262632012.10.11 09:15buy0.10usdcad0.980990.000000.000002012.10.11 12:180.979370.000.000.00-16.54
9999Замок v1.4
192263802012.10.11 09:15sell0.10usdchf0.939860.000000.000002012.10.11 12:180.937010.000.000.0030.42
9999Замок v1.4
192286942012.10.11 09:29sell0.10audusd1.026920.000000.000002012.10.11 09:331.027540.000.000.00-6.20
99Замок v1.4
192286902012.10.11 09:29buy0.10eurusd1.285500.000000.000002012.10.11 09:331.286240.000.000.007.40
99Замок v1.4
192294792012.10.11 09:33buy0.10eurusd1.286460.000000.000002012.10.11 09:371.286540.000.000.000.80
99Замок v1.4
192294882012.10.11 09:33sell0.10audusd1.027370.000000.000002012.10.11 09:371.027300.000.000.000.70
99Замок v1.4
192302682012.10.11 09:37buy0.10eurusd1.286840.000000.000002012.10.11 18:511.293010.000.000.0061.70
99Замок v1.4
192302752012.10.11 09:37sell0.10audusd1.027170.000000.000002012.10.11 18:511.026350.000.000.008.20
99Замок v1.4
192405532012.10.11 10:30buy0.10eurjpy100.4120.0000.0002012.10.11 11:11100.5280.000.000.0014.85
999Замок v1.4
192405622012.10.11 10:30sell0.22usdjpy78.0790.0000.0002012.10.11 11:1178.0890.000.000.00-2.82
999Замок v1.4
0.00 0.00 0.00 99.71
Closed P/L: 99.71
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P PriceCommissionTaxesSwapProfit
192487232012.10.11 11:11sell0.10eurjpy100.5280.0000.000101.4720.000.000.00-120.39
999Замок v1.4
192487272012.10.11 11:11buy0.23usdjpy78.0940.0000.00078.4020.000.000.0090.35
999Замок v1.4
193306772012.10.11 18:51sell0.10eurusd1.292960.000000.000001.294110.000.000.00-11.50
99Замок v1.4
193306822012.10.11 18:51buy0.10audusd1.026360.000000.000001.027520.000.000.0011.60
99Замок v1.4
0.00 0.00 0.00 -29.94
Floating P/L: -29.94
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 99.71 Floating P/L: -29.94 Margin: 118.14
Balance: 1 099.71 Equity: 1 069.77 Free Margin: 951.63
Details:
Gross Profit: 126.87 Gross Loss: 27.16 Total Net Profit: 99.71
Profit Factor: 4.67 Expected Payoff: 8.31
Absolute Drawdown: 1.60 Maximal Drawdown: 19.36 (1.90%) Relative Drawdown: 1.90% (19.36)
Total Trades: 12 Short Positions (won %): 6 (66.67%) Long Positions (won %): 6 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 8 (66.67%) Loss trades (% of total): 4 (33.33%)
Largest profit trade: 61.70 loss trade: -16.54
Average profit trade: 15.86 loss trade: -6.79
Maximum consecutive wins ($): 3 (100.32) consecutive losses ($): 2 (-19.36)
Maximal consecutive profit (count): 100.32 (3) consecutive loss (count): -19.36 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1


