Тоже что v1.4 добавлен ТР по прибыли и по процентам, добавлен трал. Параметр "Профит" можно поставить например "100$" тогда выход при достижении 100$, если например "25%" тогда выход при достижении 25% от депозита, если пишем по русски "30 Трал" тогда выход при откате 30% от максимального положительного баланса с текущих позиций. Если оставить или вернуть умолчание тогда как и в предыдущем по сигналу. Параметр "Минимум" для ДЦ у которых большая комиссия, параметр ставится в валюте депозита чтобы при трале советник не закрывал ордера в минус, если у вашего ДЦ комиссия 0 можно поставить 0. Добавлен SL тоже самое пишем "100$" тогда выход при достижении -100$, если например "25%" тогда выход при достижении -25% от депозита. Профитов вам друзья)))))))
Alpari NZ Limited
|Account: 6302045
|Name: Bichkov Eduard
|Currency: USD
|2012 October 11, 20:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19225765
|2012.10.11 09:12
|balance
|1 000.00
|19226097
|2012.10.11 09:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28555
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 09:29
|1.28539
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|99
|Замок v1.4
|19226101
|2012.10.11 09:14
|sell
|0.10
|audusd
|1.02736
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 09:29
|1.02708
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|99
|Замок v1.4
|19226263
|2012.10.11 09:15
|buy
|0.10
|usdcad
|0.98099
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 12:18
|0.97937
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.54
|9999
|Замок v1.4
|19226380
|2012.10.11 09:15
|sell
|0.10
|usdchf
|0.93986
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 12:18
|0.93701
|0.00
|0.00
|0.00
|30.42
|9999
|Замок v1.4
|19228694
|2012.10.11 09:29
|sell
|0.10
|audusd
|1.02692
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 09:33
|1.02754
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|99
|Замок v1.4
|19228690
|2012.10.11 09:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28550
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 09:33
|1.28624
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|99
|Замок v1.4
|19229479
|2012.10.11 09:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28646
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 09:37
|1.28654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|99
|Замок v1.4
|19229488
|2012.10.11 09:33
|sell
|0.10
|audusd
|1.02737
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 09:37
|1.02730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|99
|Замок v1.4
|19230268
|2012.10.11 09:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28684
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 18:51
|1.29301
|0.00
|0.00
|0.00
|61.70
|99
|Замок v1.4
|19230275
|2012.10.11 09:37
|sell
|0.10
|audusd
|1.02717
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 18:51
|1.02635
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|99
|Замок v1.4
|19240553
|2012.10.11 10:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|100.412
|0.000
|0.000
|2012.10.11 11:11
|100.528
|0.00
|0.00
|0.00
|14.85
|999
|Замок v1.4
|19240562
|2012.10.11 10:30
|sell
|0.22
|usdjpy
|78.079
|0.000
|0.000
|2012.10.11 11:11
|78.089
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|999
|Замок v1.4
|
|0.00
|0.00
|0.00
|99.71
|Closed P/L:
|99.71
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19248723
|2012.10.11 11:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|100.528
|0.000
|0.000
|101.472
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.39
|999
|Замок v1.4
|19248727
|2012.10.11 11:11
|buy
|0.23
|usdjpy
|78.094
|0.000
|0.000
|78.402
|0.00
|0.00
|0.00
|90.35
|999
|Замок v1.4
|19330677
|2012.10.11 18:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29296
|0.00000
|0.00000
|1.29411
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.50
|99
|Замок v1.4
|19330682
|2012.10.11 18:51
|buy
|0.10
|audusd
|1.02636
|0.00000
|0.00000
|1.02752
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|99
|Замок v1.4
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.94
|Floating P/L:
|-29.94
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|99.71
|Floating P/L:
|-29.94
|Margin:
|118.14
|Balance:
|1 099.71
|Equity:
|1 069.77
|Free Margin:
|951.63
|Details:
|Gross Profit:
|126.87
|Gross Loss:
|27.16
|Total Net Profit:
|99.71
|Profit Factor:
|4.67
|Expected Payoff:
|8.31
|Absolute Drawdown:
|1.60
|Maximal Drawdown:
|19.36 (1.90%)
|Relative Drawdown:
|1.90% (19.36)
|Total Trades:
|12
|Short Positions (won %):
|6 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|6 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|8 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|4 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
|61.70
|loss trade:
|-16.54
|Average
|profit trade:
|15.86
|loss trade:
|-6.79
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (100.32)
|consecutive losses ($):
|2 (-19.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|100.32 (3)
|consecutive loss (count):
|-19.36 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1