CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Ларри Вильямса Band - индикатор для MetaTrader 4

bird0
Просмотров:
14360
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Стратегия состоит в том, чтобы покупать по цене 3-барной скользящей средней минимумов, а закрывать позицию по 3-барной скользящей средней максимумов.

extern bool IfHour=true; // часовои band
extern bool IfDay=false;
extern bool IfWeek=false;
extern bool IfMonth=false;


extern bool IfHour=false;
extern bool IfDay=true; // Дневной band
extern bool IfWeek=false;
extern bool IfMonth=false;


extern bool IfHour=false;
extern bool IfDay=false;
extern bool IfWeek=true; // Недельный band
extern bool IfMonth=false;


extern bool IfHour=false;
extern bool IfDay=false;
extern bool IfWeek=false;
extern bool IfMonth=true; // Месячный band




Change log

29.11.2012

//--- external
extern bool alert=true;
extern bool ShowDispersia=true; // Добавил отклонение дисперсии
extern bool Buffer=false;       // Добавил буфер для тех кто хочет использовать индикатор в советнике Buffer=true;
extern bool IfHour=true;
extern bool IfHour4=false;
extern bool IfDay=false;
extern bool IfWeek=false;
extern bool IfMonth=false;
extern color ColorBandUp=Blue;
extern color ColorCenter=Green;
extern color ColorBandDw=Red;


Для использования в советнике:

for(int i=0; i<Bars; i++){

 double val=iCustom(NULL,0,"!WilliamsBand",false,false,true,true,false,false,false,false,0,i); //  Band UP

 double val=iCustom(NULL,0,"!WilliamsBand",false,false,true,true,false,false,false,false,2,i); //  Band DW

}



Zamok v1.4.1 Zamok v1.4.1

Доработал по вашей просьбе

VR---ORDERS VR---ORDERS

Индикатор отображает информацию о текущих позициях ......

Imp_MA Imp_MA

Скользящая средняя по индивидуальной цене.

Three in One Three in One

Мульти тайм фреймовый индикатор.