Ларри Вильямса Band - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14360
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Стратегия состоит в том, чтобы покупать по цене 3-барной скользящей средней минимумов, а закрывать позицию по 3-барной скользящей средней максимумов.
extern bool IfHour=true; // часовои band
extern bool IfDay=false;
extern bool IfWeek=false;
extern bool IfMonth=false;
extern bool IfDay=false;
extern bool IfWeek=false;
extern bool IfMonth=false;
extern bool IfHour=false;
extern bool IfDay=true; // Дневной band
extern bool IfWeek=false;
extern bool IfMonth=false;
extern bool IfDay=true; // Дневной band
extern bool IfWeek=false;
extern bool IfMonth=false;
extern bool IfHour=false;
extern bool IfDay=false;
extern bool IfWeek=true; // Недельный band
extern bool IfMonth=false;
extern bool IfDay=false;
extern bool IfWeek=true; // Недельный band
extern bool IfMonth=false;
extern bool IfHour=false;
extern bool IfDay=false;
extern bool IfWeek=false;
extern bool IfMonth=true; // Месячный band
extern bool IfDay=false;
extern bool IfWeek=false;
extern bool IfMonth=true; // Месячный band
Change log
29.11.2012
//--- external
extern bool alert=true;
extern bool ShowDispersia=true; // Добавил отклонение дисперсии
extern bool Buffer=false; // Добавил буфер для тех кто хочет использовать индикатор в советнике Buffer=true;
extern bool IfHour=true;
extern bool IfHour4=false;
extern bool IfDay=false;
extern bool IfWeek=false;
extern bool IfMonth=false;
extern color ColorBandUp=Blue;
extern color ColorCenter=Green;
extern color ColorBandDw=Red;
extern bool alert=true;
extern bool ShowDispersia=true; // Добавил отклонение дисперсии
extern bool Buffer=false; // Добавил буфер для тех кто хочет использовать индикатор в советнике Buffer=true;
extern bool IfHour=true;
extern bool IfHour4=false;
extern bool IfDay=false;
extern bool IfWeek=false;
extern bool IfMonth=false;
extern color ColorBandUp=Blue;
extern color ColorCenter=Green;
extern color ColorBandDw=Red;
Для использования в советнике:
for(int i=0; i<Bars; i++){
double val=iCustom(NULL,0,"!WilliamsBand",false,false,true,true,false,false,false,false,0,i); // Band UP
double val=iCustom(NULL,0,"!WilliamsBand",false,false,true,true,false,false,false,false,2,i); // Band DW
}
