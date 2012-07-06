CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Три экрана А.Элдера - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
18410
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Это было попыткой отыскать в его трудах хоть какую-то систему и проверить ее на практике.

Результаты не впечатляют, уже только потому, что из всех доступных мне инструментов прибыль советник показал лишь на EURUSD. Неполное описание вы можете найти в книге А.Элдера. Почему не полное - потому что это, как оказалось, вовсе не система, а лишь идея системы, которую мне пришлось доработать.

Попытка сделать из всего этого систему описана здесь.

Картинка:


MACD MA Price MACD MA Price

Индикатор MACD с возможностью установки методов скользящих средних и используемых цен.

New_MA New_MA

Индикатор, график которого вычисляется по формуле выведенной из формулы для МА, но с динамическим распределением веса ценовых констант.

Советник по индикатору Прогнозирующий индикатор WmiFor 3.0 (ядро DTW) Советник по индикатору Прогнозирующий индикатор WmiFor 3.0 (ядро DTW)

Эксперт работает на базе прогнозирующего индикатора WmiFor.

Exp - Templates 8 Tester Light Exp - Templates 8 Tester Light

Программирование советников для проверки своей стратегии по каким-либо индикаторам - достаточно простое дело. И особые познания в области программирования не нужны. Я расскажу вам, как сделать советника за 5 минут на основе каких-либо индикаторов.