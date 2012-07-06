Ставь лайки и следи за новостями
Три экрана А.Элдера - эксперт для MetaTrader 4
- 18410
Это было попыткой отыскать в его трудах хоть какую-то систему и проверить ее на практике.
Результаты не впечатляют, уже только потому, что из всех доступных мне инструментов прибыль советник показал лишь на EURUSD. Неполное описание вы можете найти в книге А.Элдера. Почему не полное - потому что это, как оказалось, вовсе не система, а лишь идея системы, которую мне пришлось доработать.
Попытка сделать из всего этого систему описана здесь.
