CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

New_MA - индикатор для MetaTrader 4

Serhii Dielieu
Просмотров:
5395
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Евгений Шабаршов предложил идею создания индикатора, который будет отображать на графике динамику изменения цены - причем, последние цены в формуле должны иметь больший вес, в отличие от стандартной МА.

Евгений предложил следующую формулу, по которой будет строится индикатора new_ma:

MA(n) =(nP0+(n-1)P1+(n-2)P2+(n-3)P3+...+(n-(n-3))P(n-2)+(n-(n-1))Pn(n-1))/(n+(n-1)+(n-2)....(n-(n-2))+(n-(n-1))),

где:

  • n - период графика
  • P0 - последняя цена
  • P1 - следующая
  • ......
  • P(n-1) - цена с индексом (n-1)

Как вы знаете, цены на ценовом графике индексируются следующим образом: 0 - последняя цена. Далее 1, 2........ и т.д.

Картинка:


На рисунке красной линией представлена МА с периодом 10 и NewMA с периодом 10.

Как видно, NewMA более динамично отражает динамику изменения цены.

В индикаторе есть возможность отображения еще одной линии со смещением указанным во входных параметрах.


Индикатор создан по заказу Евгения Шабаршова

Программный код разработал Делеу Сергей Васильевич.


GMACD GMACD

GMACD c двумя линиями.

Свечной анализ Свечной анализ

новая версия индикатора

MACD MA Price MACD MA Price

Индикатор MACD с возможностью установки методов скользящих средних и используемых цен.

Три экрана А.Элдера Три экрана А.Элдера

Проверка системы "Трех экранов" она же Тройной Выбор.