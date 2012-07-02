Описание:



Евгений Шабаршов предложил идею создания индикатора, который будет отображать на графике динамику изменения цены - причем, последние цены в формуле должны иметь больший вес, в отличие от стандартной МА.

Евгений предложил следующую формулу, по которой будет строится индикатора new_ma:

MA(n) =(nP0+(n-1)P1+(n-2)P2+(n-3)P3+...+(n-(n-3))P(n-2)+(n-(n-1))Pn(n-1))/(n+(n-1)+(n-2)....(n-(n-2))+(n-(n-1))),

где:



n - период графика

P0 - последняя цена

P1 - следующая

......

P(n-1) - цена с индексом (n-1)

Как вы знаете, цены на ценовом графике индексируются следующим образом: 0 - последняя цена. Далее 1, 2........ и т.д.

Картинка:







На рисунке красной линией представлена МА с периодом 10 и NewMA с периодом 10.

Как видно, NewMA более динамично отражает динамику изменения цены.

В индикаторе есть возможность отображения еще одной линии со смещением указанным во входных параметрах.



Индикатор создан по заказу Евгения Шабаршова

Программный код разработал Делеу Сергей Васильевич.



