Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
New_MA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5395
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Евгений Шабаршов предложил идею создания индикатора, который будет отображать на графике динамику изменения цены - причем, последние цены в формуле должны иметь больший вес, в отличие от стандартной МА.
Евгений предложил следующую формулу, по которой будет строится индикатора new_ma:
MA(n) =(nP0+(n-1)P1+(n-2)P2+(n-3)P3+...+(n-(n-3))P(n-2)+(n-(n-1))Pn(n-1))/(n+(n-1)+(n-2)....(n-(n-2))+(n-(n-1))),
где:
- n - период графика
- P0 - последняя цена
- P1 - следующая
- ......
- P(n-1) - цена с индексом (n-1)
Как вы знаете, цены на ценовом графике индексируются следующим образом: 0 - последняя цена. Далее 1, 2........ и т.д.
Картинка:
На рисунке красной линией представлена МА с периодом 10 и NewMA с периодом 10.
Как видно, NewMA более динамично отражает динамику изменения цены.
В индикаторе есть возможность отображения еще одной линии со смещением указанным во входных параметрах.
Индикатор создан по заказу Евгения Шабаршова
Программный код разработал Делеу Сергей Васильевич.
GMACD c двумя линиями.Свечной анализ
новая версия индикатора
Индикатор MACD с возможностью установки методов скользящих средних и используемых цен.Три экрана А.Элдера
Проверка системы "Трех экранов" она же Тройной Выбор.