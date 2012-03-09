Смотри, как бесплатно скачать роботов
OrderPercent - индикатор для MetaTrader 4
- 4050
Индикатор показывает прибыль по ордерам в процентах от баланса.
Настройки:
- cvet_m : цвет когда в убытке.
- cvet_p : цвет когда в прибыли.
- cvet_o : цвет если отложенный.
