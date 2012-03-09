CodeBaseРазделы
OrderPercent - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор показывает прибыль по ордерам в процентах от баланса.

Настройки:

  • cvet_m : цвет когда в убытке.
  • cvet_p : цвет когда в прибыли.
  • cvet_o : цвет если отложенный.

