Индикаторы

SpearmanStack_X20 (верёвки из индикаторов SpearmanRankCorrelation) - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Реальный автор:

Ivan Kornilov

Двадцать линий индикатора Spearman's Rank Correlation в одном окне.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.12.2010.

Рис.1 Индикатор SpearmanStack_X20.mq5

SpearmanStack_X20.mq5

 

