SpearmanStack_X20 (верёвки из индикаторов SpearmanRankCorrelation) - индикатор для MetaTrader 5
- 3022
Реальный автор:
Ivan Kornilov
Двадцать линий индикатора Spearman's Rank Correlation в одном окне.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.12.2010.
SpearmanStack_X20.mq5
