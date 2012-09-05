Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorRVI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2354
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Классический вариант индикатора RVI (Relative Vigor Index), который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и выполненный в виде облака.
Рис.1 Индикатор ColorRVI_HTF
Индекс новых максимумов-новых минимумов
Индекс новых максимумов-новых минимумов вычисляется как разность между числом валютных пар, показавших максимум за период, и числом валютных пар, показавших минимум за период.Цветной ЗигЗаг
Многоцветная модификация Быстрого Зигзага.
IncGUI_BitPic
Графический элемент управления для пиксельного рисованияColorXATR
Сглаженный ATR, показывает цветом растёт или слабеет тренд.