Индикаторы

ColorRVI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2354
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Классический вариант индикатора RVI (Relative Vigor Index), который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и выполненный в виде облака.

Рис.1 Индикатор ColorRVI_HTF

