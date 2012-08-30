CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CCIT3_Simple - индикатор для MetaTrader 5

Alexander Puzikov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2810
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор основанный на CCI, Использует коэффициент Тильсона.

Индикатор использует ограничение по количеству рассчитанных баров (Max_bars_calc=100000).

По данному индикатору написан эксперт EA_CCIT3



BubblesAndDrops BubblesAndDrops

Индикатор, показывающий возможное ближайшее направление движения цены.

AML Adaptive Market Level AML Adaptive Market Level

Адаптивный уровень рынка - показывает текущий опорный уровень рыночной цены. Уровень смещается только при трендовом движении цены.

CandleTrend CandleTrend

Индикатор CandleTrend отображает направления движения цены с шести разных таймфреймов

XPercentR-PCR XPercentR-PCR

Простой осцилляторный индикатор, выполненный в виде цветного облака.