Индикаторы

CCIT3_noReCalc - индикатор для MetaTrader 5

Alexander Puzikov
Просмотров:
2919
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Измененный индикатор CCIT3_Simple.

Индикатор использует ограничение по количеству рассчитанных баров (Max_bars_calc=100000). По данному индикатору написан эксперт EA_CCIT3


