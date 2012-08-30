Смотри, как бесплатно скачать роботов
CCIT3_noReCalc - индикатор для MetaTrader 5
Измененный индикатор CCIT3_Simple.
Индикатор использует ограничение по количеству рассчитанных баров (Max_bars_calc=100000). По данному индикатору написан эксперт EA_CCIT3
PercentInfo
Индикатор PercentInfo даёт информацию о росте и падение курса в процентах и в пунктах с трёх, самых крупных таймфреймов графика валюты. Простой и хороший информационный помощник.XPercentR-PCR
Простой осцилляторный индикатор, выполненный в виде цветного облака.
Быстрый ЗигЗаг
Самый простой и самый быстрый зигзаг.EA_AML
Эксперт торгующий по индикатору AML, на пересечении бара с линией индикатора.