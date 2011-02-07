Ставь лайки и следи за новостями
Примочка к индикатору Аллигатор -ALLIGATOR_IND.mq4 - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Индикатор в отдельном окне показывает значение : (lips_val - teeth_val) + (teeth_val-jaw_val)
К этому значению на любом баре очень удобно обращаться, к примеру, значения разницы на барах 0, 1, 2 можно получить так:
- bar0 = iCustom(NULL,0,ALLIGATOR_IND,0,0);
- bar1 = iCustom(NULL,0,ALLIGATOR_IND,0,1);
- bar2 = iCustom(NULL,0,ALLIGATOR_IND,0,2);
Картинка для торговли получается очень наглядная:
Торговать тоже очень просто:
- если bar1 > 0 и bar2 <=0, то закрыть позицию Sell и открыть позицию Buy.
- если bar1 < 0 и bar2 >=0, то закрыть позицию Buy и открыть позицию Sell .
Прикрепляю этот самый индикатор и советник, торгующий по этому индикатору.
Будьте осторожны.
