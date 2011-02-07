Описание:



Индикатор в отдельном окне показывает значение : (lips_val - teeth_val) + (teeth_val-jaw_val)

К этому значению на любом баре очень удобно обращаться, к примеру, значения разницы на барах 0, 1, 2 можно получить так:

bar0 = iCustom(NULL,0,ALLIGATOR_IND,0,0);

bar1 = iCustom(NULL,0,ALLIGATOR_IND,0,1);

bar2 = iCustom(NULL,0,ALLIGATOR_IND,0,2);



Картинка для торговли получается очень наглядная:





Торговать тоже очень просто:

если bar1 > 0 и bar2 <=0, то закрыть позицию Sell и открыть позицию Buy.

если bar1 < 0 и bar2 >=0, то закрыть позицию Buy и открыть позицию Sell .

Прикрепляю этот самый индикатор и советник, торгующий по этому индикатору.

Будьте осторожны.

