Индикаторы

Примочка к индикатору Аллигатор -ALLIGATOR_IND.mq4 - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Индикатор в отдельном окне показывает значение : (lips_val - teeth_val) + (teeth_val-jaw_val)

К этому значению на любом баре очень удобно обращаться, к примеру, значения разницы на барах 0, 1, 2 можно получить так:

  • bar0 = iCustom(NULL,0,ALLIGATOR_IND,0,0);
  • bar1 = iCustom(NULL,0,ALLIGATOR_IND,0,1);
  • bar2 = iCustom(NULL,0,ALLIGATOR_IND,0,2);

Картинка для торговли получается очень наглядная:


Торговать тоже очень просто:

  • если bar1 > 0 и bar2 <=0, то закрыть позицию Sell и открыть позицию Buy.
  • если bar1 < 0 и bar2 >=0, то закрыть позицию Buy и открыть позицию Sell .

Прикрепляю этот самый индикатор и советник, торгующий по этому индикатору.

Будьте осторожны.

