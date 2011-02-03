Смотри, как бесплатно скачать роботов
МультиФрейм - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Индикатор писал для себя, для исследования корреляции валютных пар. Возможно пригодиться кому-то еще.
Свойства эксперта:
- "UP", "DOWN", "DOJI" - цвета светофорчика. Предположим если на EURUSD - M30, H1, H4 бычьи свечи то соответствующие блоки окрасятся в цвет "UP"; Если М1, D1 медвежьи, то в "DOWN"; Если свеча с одинаковой ценой открытия и текущей ценой, то соответствующие блоки окрасятся в цвет "DOJI".
- "time" - Показывать время до закрытия свечей на текущем графике. "TIME" - цвет текста.
- "volume" - Показывать/не показывать на блоках обьем свечи. Обьем измеряется в пунктах. "VOLUME" - Цвет Отображения объема.
- "symbol1", "symbol2", "symbol3", "symbol4", ..., "symbol20" - Пары, которые вы хотите отображать. Вводить точное название пары, например если это "EURUSD" то так и ввести: "EURUSD"(без кавычек), елси это "EURUSD_m" то так и ввесли: "EURUSD_m".
Советы:
- Внимательно вводите имена валютных пар.
- Не используйте много пар, т.к. это не на шутку грузит систему.
StochasticExpansion_v1.1
Старый добрый стохастический осциллятор отличие от обычного в том что более наглядно ведет себя я зонах перекупленности перепроданности.Примочка к индикатору Ишимоку - ISHIMOKU_IND.mq4
Индикатор наглядно в отдельном окне показывает разницу tenkan_sen - kijun_sen.
Модифицированный советник "Moving Average"
Изменённый советник из папки МТ4.Urban Towers
Индикатор показывает точки входа в позицию по стратегии Urban Towers Scalping Strategy