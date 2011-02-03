Советник из папки МТ4 был немного изменён. Добавлены stoploss и takeprofit, при отрицательных значениях лота сделки совершаются постоянным лотом, берётся абсолютное значение величины лота.

Прогон в тестере сделан на EURUSDH1 за 10 лет с постоянным лотом 0.1





