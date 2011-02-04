CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

OverTrend/OverTrend-OSC - индикатор для MetaTrader 4

zzuegg
Просмотров:
11373
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Description:

This indicator uses multiple CCI to determine the current trend. Available as Colored Bars and as Oscillator. Simple calculation, but good overview. To not fall into whipsaws is sugest to trade only changes from light up to strong up and from light down to strong down.

Donations can be made here: PAYPAL

All of our other products as well as a coding service can be found here: Forex Coding Service

Image:


Urban Towers Urban Towers

Индикатор показывает точки входа в позицию по стратегии Urban Towers Scalping Strategy

Модифицированный советник "Moving Average" Модифицированный советник "Moving Average"

Изменённый советник из папки МТ4.

Примочка к индикатору Аллигатор -ALLIGATOR_IND.mq4 Примочка к индикатору Аллигатор -ALLIGATOR_IND.mq4

Очень простая примочка, упрощающая жизнь трейдера с Биллом Вильямсом.

Alligator Alligator

Советник трендовый, для входов использует сигналы индикатора "Alligator", переводит позицию в безубыток и тралит с заданным шагом.