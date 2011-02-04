Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OverTrend/OverTrend-OSC - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11373
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Description:
This indicator uses multiple CCI to determine the current trend. Available as Colored Bars and as Oscillator. Simple calculation, but good overview. To not fall into whipsaws is sugest to trade only changes from light up to strong up and from light down to strong down.
Donations can be made here: PAYPAL
All of our other products as well as a coding service can be found here: Forex Coding Service
Image:
Urban Towers
Индикатор показывает точки входа в позицию по стратегии Urban Towers Scalping StrategyМодифицированный советник "Moving Average"
Изменённый советник из папки МТ4.
Примочка к индикатору Аллигатор -ALLIGATOR_IND.mq4
Очень простая примочка, упрощающая жизнь трейдера с Биллом Вильямсом.Alligator
Советник трендовый, для входов использует сигналы индикатора "Alligator", переводит позицию в безубыток и тралит с заданным шагом.