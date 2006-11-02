Calculation the future day

Вы верите в распространенную практику предсказывания конкретных цен?

Однако, если достаточное количество людей использует совершенно одинаковые методы и в результате рассматривает одинаковые предсказанные цены, то они действительно получат некоторое предсказуемое воздействие на торговлю. Я подозреваю, что популярность точек опоры заставляет их действовать как самовыполняющиеся предсказания.



Формула для вычисления опорных точек или уровней поддержки и сопротивления была открыта нам Нилом Уэйнтраубом, автором "The Weintraub Daytrader" и трейдером биржевого зала в Чикаго,который проводит некоторые уникальные тренировочные семинары для трейдеров, называемые им Commodity Boot Camp. Нил объяснил, что формула очень широко применяется особенно многими трейдерами биржевого зала, которые отмечают опорные точки для того, чтобы войти в рынок на впадине очередного дня. Нил предположил, что знакомство с этими вычислениями может быть особенно полезно для трейдеров Forex.

Low - Впадина ( минимальная цена дня ) High - Пик ( максимальная цена дня ) Open - цена открытия дня Close - цена закрытия дня

Мы начинаем вычисления точек опоры путем сложения пика, впадины и закрытия предыдущего дня. Затем мы делим сумму на три для получения средней цены.Теперь для нахождения сегодняшней опорной точки пика или уровня сопротивления просто берем среднюю цену предыдущего дня, умножаем ее на два и затем вычитаем впадину предыдущего дня.

ExtRedBuffer [ i ] = ((( Low [ i ] + High [ i ] + Close [ i ]) / 3 ) * 2 - Low [ i ]) ;

Для нахождения опорной точки впадины или уровня поддержки просто берем вчерашнюю среднюю цену,умножаем ее на два и вычитаем пик предыдущего дня.

ExtgreenBuffer [ i ] = ((( Low [ i ] + High [ i ] + Close [ i ]) / 3 ) * 2 - High [ i ]) ;

Эти числа представляют собой приблизительные уровни поддержки и сопротивления, которые на протяжении многих лет широко применялись дневными трейдерами и трейдерами биржевого зала. Так как они являются не точками графика, а вычисляемыми величинами, то создатели графиков, вероятно, заметят их уже как свершившийся факт, в то время как трейдеры биржевого зала заранее отметят эти числа в своих торговых заметках. Нил считает, что мы можем продвинуть вычисления еще на один шаг, если хотим вычислить "высочайший пик" (экстремальную точку сопротивления), равно как и "глубочайшую впадину" (или экстремальный уровень поддержки). Для вычисления высочайшего пика мы берем вчерашнюю среднюю цену,вычитаем ожидаемую опорную точку впадины и прибавляем ожидаемую опорную точку пика. Наш результат мог бы послужить хорошей целью для восходящей стороны, если сопротивление будет прорвано. Он также может обозначить следующий возможный уровень сопротивления при продвижении рынка.

ExtBlueBuffer [ i ] = ( Low [ i ] + High [ i ] + Close [ i ]) / 3 - ((( Low [ i ] + High [ i ] + Close [ i ]) / 3 ) * 2 - High [ i ]) + ((( Low [ i ] + High [ i ] + Close [ i ]) / 3 ) * 2 - Low [ i ]) ;

Для вычисления глубочайшей впадины возьмем вчерашнюю среднюю цену и вычтем разность между ожидаемой опорной точкой впадины и опорной точкой вершины. Наш результат представляет собой вероятную цель или нижнюю точку на пути вниз, если наш уровень поддержки не выдержит.

ExtLimeBuffer [ i ] = ( Low [ i ] + High [ i ] + Close [ i ]) / 3 + ((( Low [ i ] + High [ i ] + Close [ i ]) / 3 ) * 2 - High [ i ]) - ((( Low [ i ] + High [ i ] + Close [ i ]) / 3 ) * 2 - Low [ i ]) ;

Предупреждаю, что эти точки работают исключительно благодаря своей популярности, а эта популярность может оказаться непродолжительной.Если они на некоторое время прекратят работать из-за неких более важных факторов, то могут никогда не заработать снова и вы сможете навсегда расстаться с этим методом. С другой стороны, если большее количество людей станет следовать этим методам, с течением времени они станут работать лучше, чем раньше. А пока мы думаем, что это интересный метод, о котором стоило упомянуть.

На графике видно изменение цены GBP/USD. Индикатор, привязанный к графику показывает значками уровни поддержки и сопротивления. Соответственно красный значок указывает уровень сопротивления, а синий максимальный уровень сопротивления (в дальнейшем экстремальный уровень) в данный день. Соответственно темно-зеленый значок указывает уровень поддержки, а зеленый максимальный уровень поддержки (в дальнейшем экстремальный уровень) в данный день.

После пробоя и закрытия за линией сопротивления(поддержки) цена с большой вероятностью продолжит своё движение вверх(вниз) опираясь на эту линию, как на линию поддержки(сопротивления). На графике мы отлично видим это. Продолжение тенденции рынка с 27октября по 28 октября 2006 года. После достижения любого уровня, но не пробоя, возможен ценовой разворот и изменения тренда. Это отлично видно с 28 октября по 29 октября 2006 года. Возможен пробой экстремального уровня при выходе новостей или резком изменении цены скачкообразно.