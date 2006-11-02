Ставь лайки и следи за новостями
Графики без воскресных баров - эксперт для MetaTrader 4
Эксперт удаляет или приклеивает к бару понедельника воскресные бары.
Использование:
- сохраните файл в директорию MT4\experts\, откройте и скомпилируйте
- откройте МТ, и перетащите эксперта на любой график
Внешние переменные:
- ChartList - список графиков, которые будут переделываться. Формат записи - "ИмяСимвола ТФ,ИмяСимвола2 ТФ2" (cимвол от периода отделяется пробелом (" "), например, "EURUSD 1440,GBPUSD 1440"). Можно указывать до 32-х графиков.
- SundayToMonday - только для дневных графиков! - "приклеивать" или нет воскресенье к понедельнику ( итоговый бар будет равен: Open=Open [воскресенья], High=Max(High[воскресенья], High [понедельника] ), Low =Min( Low [воскресенья], Low [понедельника] ), Close=Close[понедельника], Volume=Volume[ воскресенья ]+ Volume[ понедельника ]) .
- RefreshLuft - частота обновления офф-лайновых графиков в мс.
После запуска дождитесь появления в журнале следующего текста:
01:20:32 WithoutSunday EURUSD,Daily: < - - - EURUSD1440: было 1896 баров, удалено 103 баров - - - >
01:20:32 WithoutSunday EURUSD,Daily: < - - - Для просмотра результатов, откройте график "WS_EURUSD1440" - - - >
и откройте график с указанным именем через команду Файл - Открыть автономно.
