Советники

Графики без воскресных баров - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Khatimlianskii
Эксперт удаляет или приклеивает к бару понедельника воскресные бары.



Использование:

  • сохраните файл в директорию MT4\experts\, откройте и скомпилируйте
  • откройте МТ, и перетащите эксперта на любой график

Внешние переменные:

  • ChartList - список графиков, которые будут переделываться. Формат записи - "ИмяСимвола ТФ,ИмяСимвола2 ТФ2" (cимвол от периода отделяется пробелом (" "), например, "EURUSD 1440,GBPUSD 1440"). Можно указывать до 32-х графиков.
  • SundayToMonday - только для дневных графиков! - "приклеивать" или нет воскресенье к понедельнику ( итоговый бар будет равен: Open=Open [воскресенья], High=Max(High[воскресенья], High [понедельника] ), Low =Min( Low [воскресенья], Low [понедельника] ), Close=Close[понедельника], Volume=Volume[ воскресенья ]+ Volume[ понедельника ]) .
  • RefreshLuft - частота обновления офф-лайновых графиков в мс.

После запуска дождитесь появления в журнале следующего текста:

01:20:32 WithoutSunday EURUSD,Daily: < - - - EURUSD1440: было 1896 баров, удалено 103 баров - - - >
01:20:32 WithoutSunday EURUSD,Daily: < - - - Для просмотра результатов, откройте график "WS_EURUSD1440" - - - >

и откройте график с указанным именем через команду Файл - Открыть автономно.



