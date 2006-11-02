Советник ZeroLagEA-AIP v0.0.4 использует для расчета сигнала индикатор ZeroLag MACD, который является индикатором Moving Average Convergence/Divergence, MACD с нулевой задержкой.

Индикатор для определения Max & Min дня по значеням бара предыдущего дня.

Библиотека Probability содержит функции для вычисления основных вероятностных интегралов и функций, обратных к ним. Библиотека представляет собой подмножество математической библиотеки Cephes от Стивена Мошера.

Замена всех открытых позиций в активном окне на одну локированием или переворотом.