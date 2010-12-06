CodeBaseРазделы
SV v.4.2.5 - эксперт для MetaTrader 4

Евгений
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Советник для GBPUSD.

Ордер устанавливается раз в сутки (если отвечает условиям). Трал стопа и профита собственной конструкции.

Если в тестере не рисуется график - перезапустите терминал!


