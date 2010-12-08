Описание:

То есть, если коротко:

Запускаете скрипт, появляются три мигающие линии - красная, желтая и синяя.

красная - это уровень StopLoss

желтая - это цена открытия отложенного ордера

синяя - это уровень TakeProfit

Еще на графике появится красная стрелка - если двигать ее вверх/вниз - изменяется заданный процент убытка (в заданных Вами границах).

Двигая красную и желтую линию Вы устанавливаете необходимые параметры отложенного ордера.

Чтобы отложенный ордер поставить - удалите красную или желтую линию.

Текстовая надпись сверху имеет синий цвет если заданный %убытка и расчитанный %убытка отличаются не более чем на 10%, если отличие больше - то становится красного цвета (это из за того что лот изменяется дискретно).

Если желаете разобраться в работе более подробно, посмотрите описание моего скрипта который работает по точно такому же принципу но открывает ордер с рынка, и имеет более подробное описание.







Советы: