Отложенный ордер без мучений, для тех кто фиксирует возможный убыток в % от депозита. - скрипт для MetaTrader 4
- 8040
Описание:
То есть, если коротко:
Запускаете скрипт, появляются три мигающие линии - красная, желтая и синяя.
- красная - это уровень StopLoss
- желтая - это цена открытия отложенного ордера
- синяя - это уровень TakeProfit
Еще на графике появится красная стрелка - если двигать ее вверх/вниз - изменяется заданный процент убытка (в заданных Вами границах).
Двигая красную и желтую линию Вы устанавливаете необходимые параметры отложенного ордера.
Чтобы отложенный ордер поставить - удалите красную или желтую линию.
Текстовая надпись сверху имеет синий цвет если заданный %убытка и расчитанный %убытка отличаются не более чем на 10%, если отличие больше - то становится красного цвета (это из за того что лот изменяется дискретно).
Если желаете разобраться в работе более подробно, посмотрите описание моего скрипта который работает по точно такому же принципу но открывает ордер с рынка, и имеет более подробное описание.
Советы:
- прежде чем пользоваться, откройте в редакторе и настройте параметры "под себя" - это мин. и макс. % убытка, макс. разрешенный лот, коэффициент Профита по отношению к Стопу. И конечно же - время жизни отложенного ордера.
