Скрипты

Отложенный ордер без мучений, для тех кто фиксирует возможный убыток в % от депозита. - скрипт для MetaTrader 4

[Deleted]
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

То есть, если коротко:

Запускаете скрипт, появляются три мигающие линии - красная, желтая и синяя.

  • красная - это уровень StopLoss
  • желтая - это цена открытия отложенного ордера
  • синяя - это уровень TakeProfit

Еще на графике появится красная стрелка - если двигать ее вверх/вниз - изменяется заданный процент убытка (в заданных Вами границах).

Двигая красную и желтую линию Вы устанавливаете необходимые параметры отложенного ордера.

Чтобы отложенный ордер поставить - удалите красную или желтую линию.

Текстовая надпись сверху имеет синий цвет если заданный %убытка и расчитанный %убытка отличаются не более чем на 10%, если отличие больше - то становится красного цвета (это из за того что лот изменяется дискретно).

Если желаете разобраться в работе более подробно, посмотрите описание моего скрипта который работает по точно такому же принципу но открывает ордер с рынка, и имеет более подробное описание.


Советы:

  • прежде чем пользоваться, откройте в редакторе и настройте параметры "под себя" - это мин. и макс. % убытка, макс. разрешенный лот, коэффициент Профита по отношению к Стопу. И конечно же - время жизни отложенного ордера.
