Описание:

Индикатор предназначен для прогнозирования дневных диапазонов цен (Daily Range Projections).



Исследования Томаса Р.Дэмарка показали, что завтрашний ценовой диапазон определяется взаимоотношением цены закрытия текущего дня и цены открытия текущего дня. Между этими ценовыми точками возможны три отношения:

Сегодняшняя цена закрытия меньше сегодняшней цены открытия; Сегодняшняя цена закрытия больше сегодняшней цены открытия; Сегодняшняя цена закрытия равна сегодняшней цене открытия.

Если действует отношение 1, то используется следующую формула для прогнозирования завтрашнего ценового диапазо­на:

(Сегодняшний максимум + сегодняшний минимум + сегодняшняя цена закрытия + сегодняшний минимум)/2=X

Прогнозируемый на завтра максимум = Х — сегодняшний минимум

Прогнозируемый на завтра минимум = Х — сегодняшний максимум

Если действует отношение 2 формула видоизменяется:

(Сегодняшний максимум + сегодняшний минимум + + сегодняшняя цена закрытия + сегодняшний максимум)/2=X

Прогнозируемый на завтра максимум = Х — сегодняшний минимумЪ

Прогнозируемый на завтра минимум = X — сегодняшний максимум

Если действует отношение 3, вносятся следующие изменения в формулу:

(Сегодняшний максимум + сегодняшний минимум + + сегодняшняя цена закрытия + сегодняшняя цена закры­тия)/2=X

Прогнозируемый на завтра максимум = Х — сегодняшний минимум

Прогнозируемый на завтра минимум = Х — сегодняшний максимум

Полученные величины — исходный пункт для анализа ценовой динамики следующего дня. Рекомендации пользовать­ полученные величины следующим образом: если цена открытия оказывается в пределах прогнозируемого ценового диапазона, то дневному трейдеру следует ожидать, что уро­вень сопротивления будет на отметке прогнозируемого мак­симума, а уровень поддержки — на отметке прогнозируемого минимума.



Но, что еще более важно, если цена открытия оказывается за пределами прогнозируемого ценового диапа­зона (выше прогнозируемого максимума или ниже прогнози­руемого минимума), то это означает, что произошло сущест­венное нарушение равновесия между спросом и предложени­ем и краткосрочная тенденция продолжится в направлении прорыва. В этом случае у трейдера, играющего на кратко­срочных изменениях цен, есть две возможности:

Игнорировать прогнозируемые параметры ценового диа­пазона для данного дня; Скорректировать параметры диапазона, переместив про­гнозируемое значение ценового минимума чуть ниже прогнозируемого ценового максимума (если произошел прорыв вверх) или поместив значение прогнозируемого максимума чуть выше прогнозируемого минимума (если произошел прорыв вниз).





Индикатор на сайте автора >>>

