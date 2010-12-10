Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DAILY_RANGE_PROJECTIONS - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10484
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Индикатор предназначен для прогнозирования дневных диапазонов цен (Daily Range Projections).
Исследования Томаса Р.Дэмарка показали, что завтрашний ценовой диапазон определяется взаимоотношением цены закрытия текущего дня и цены открытия текущего дня. Между этими ценовыми точками возможны три отношения:
- Сегодняшняя цена закрытия меньше сегодняшней цены открытия;
- Сегодняшняя цена закрытия больше сегодняшней цены открытия;
- Сегодняшняя цена закрытия равна сегодняшней цене открытия.
Если действует отношение 1, то используется следующую формула для прогнозирования завтрашнего ценового диапазона:
(Сегодняшний максимум + сегодняшний минимум + сегодняшняя цена закрытия + сегодняшний минимум)/2=X
Прогнозируемый на завтра максимум = Х — сегодняшний минимум
Прогнозируемый на завтра минимум = Х — сегодняшний максимум
Если действует отношение 2 формула видоизменяется:
(Сегодняшний максимум + сегодняшний минимум + + сегодняшняя цена закрытия + сегодняшний максимум)/2=X
Прогнозируемый на завтра максимум = Х — сегодняшний минимумЪ
Прогнозируемый на завтра минимум = X — сегодняшний максимум
Если действует отношение 3, вносятся следующие изменения в формулу:
(Сегодняшний максимум + сегодняшний минимум + + сегодняшняя цена закрытия + сегодняшняя цена закрытия)/2=X
Прогнозируемый на завтра максимум = Х — сегодняшний минимум
Прогнозируемый на завтра минимум = Х — сегодняшний максимум
Полученные величины — исходный пункт для анализа ценовой динамики следующего дня. Рекомендации пользовать полученные величины следующим образом: если цена открытия оказывается в пределах прогнозируемого ценового диапазона, то дневному трейдеру следует ожидать, что уровень сопротивления будет на отметке прогнозируемого максимума, а уровень поддержки — на отметке прогнозируемого минимума.
Но, что еще более важно, если цена открытия оказывается за пределами прогнозируемого ценового диапазона (выше прогнозируемого максимума или ниже прогнозируемого минимума), то это означает, что произошло существенное нарушение равновесия между спросом и предложением и краткосрочная тенденция продолжится в направлении прорыва. В этом случае у трейдера, играющего на краткосрочных изменениях цен, есть две возможности:
- Игнорировать прогнозируемые параметры ценового диапазона для данного дня;
- Скорректировать параметры диапазона, переместив прогнозируемое значение ценового минимума чуть ниже прогнозируемого ценового максимума (если произошел прорыв вверх) или поместив значение прогнозируемого максимума чуть выше прогнозируемого минимума (если произошел прорыв вниз).
Линии зигзага строятся по фракталам, но не по стандартным, а по определенным вами.Отложенный ордер без мучений, для тех кто фиксирует возможный убыток в % от депозита.
Скрипт автоматизирует установку отложенного ордера, расчитывает лот в соответствии с установленным Вами % убытка (от размера депозита) при срабатывании StopLoss. Заданный %убытка можно оперативно изменять прямо на графике.
Индикатор прорисует два белых штриха на уровне целого значения цены над и под текущей ценой.Razor
Советник работающий на графических построениях. За основу взята стратегия "молния" с сайта stratygy4you.