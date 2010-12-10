Всем известно, что цена часто ведет себя вблизи целых значений так же, как и вблизи значимых уровней: может "отбиться" и уйти назад, или же "пробить" и уйти далеко вперед. Данный факт вполне можно использовать в торговле.

Индикатор явно обозначает ближайшие "целые" уровни на графике, рисует два белых штриха (над ценой и под ценой).

Кроме того индикатор помогает лучше ориентироваться в масштабе графика (фактически штрихами отмечен диапазон в 100 пунктов).



