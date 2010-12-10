Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор RoundPrice - обратит ваше внимание на приближение цены к "круглому" значению. - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4791
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Всем известно, что цена часто ведет себя вблизи целых значений так же, как и вблизи значимых уровней: может "отбиться" и уйти назад, или же "пробить" и уйти далеко вперед. Данный факт вполне можно использовать в торговле.
Индикатор явно обозначает ближайшие "целые" уровни на графике, рисует два белых штриха (над ценой и под ценой).
Кроме того индикатор помогает лучше ориентироваться в масштабе графика (фактически штрихами отмечен диапазон в 100 пунктов).
Индикатор предназначен для прогнозирования дневных диапазонов цен (Daily Range Projections).ZIGZAG по фракталам, без перерисовки значений
Линии зигзага строятся по фракталам, но не по стандартным, а по определенным вами.
Советник работающий на графических построениях. За основу взята стратегия "молния" с сайта stratygy4you.Индикатор тренда
Гистограмма показывающая состояние тренда на основе настраиваемого веера скользящих.