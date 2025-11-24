Прогноз по курсу на 2026 от UBS

Швейцарский инвестиционный банк UBS опубликовал обновленный прогноз по курсу на 2026 по ряду ключевых валютных пар, демонстрируя пересмотр ожиданий в сторону повышения для USD/SGD и мексиканского песо, а также корректировки по EUR/CHF, GBP, EUR/SEK и EUR/PLN. При этом прогноз по EUR/USD был понижен.

USD/SGD: Ожидания роста и боковой диапазон

UBS повысил свои квартальные прогнозы по паре USD/SGD до 1,28 на период с марта по декабрь 2026 года. Это означает рост по сравнению с предыдущими ожиданиями банка: 1,27 в марте, 1,26 в июне и 1,25 в сентябре 2026 года. Новые прогнозы указывают на ожидаемый боковой торговый диапазон для USD/SGD в пределах 1,25–1,31 в течение 2026 года, где 1,28 выступает в качестве средней точки.

Мексиканский песо: Привлекательный профиль и политика ФРС

Банк также пересмотрел свой прогноз по мексиканскому песо, ссылаясь на «привлекательный профиль с поправкой на риск» для этой валюты. Дополнительную поддержку песо, по мнению UBS, окажет ожидаемая политика смягчения Федеральной резервной системы США.

В результате, UBS скорректировал свои прогнозы по паре USD/MXN на первую половину 2026 года. Теперь банк ожидает, что в первом квартале 2026 года курс доллара к мексиканскому песо составит 18,4, что ниже предыдущего прогноза в 18,8. Это свидетельствует о более благоприятных перспективах для песо. Во втором квартале 2026 года прогноз был пересмотрен с 18,5 до 18,7.

EUR/CHF: Давление на евро из-за спроса на швейцарскую валюту

Швейцарский банковский гигант повысил свои прогнозы по паре EUR/CHF на 2-й и 3-й кварталы 2026 года с 0,94 до 0,95, а также опубликовал прогноз на декабрь 2026 года — 0,95. UBS отметил, что пара EUR/CHF в настоящее время находится под давлением из-за спроса на швейцарскую валюту как на «валюту-убежище».

Фунт стерлингов: Ожидания восстановления

UBS ожидает, что фунт стерлингов восстановит свои позиции в конце 2025 и в 2026 году. Это связано с ожидаемым решением финансовых проблем и стабилизацией валюты по отношению к укрепляющемуся доллару США.

EUR/SEK: Стабильные прогнозы

Банк оставил без изменений свои прогнозы по паре EUR/SEK на конец квартала: 10,8, 10,7 и 10,6 в третьем квартале 2026 года. Также был представлен новый прогноз на декабрь 2026 года — 10,5.

EUR/PLN: Боковая динамика и устойчивые перспективы

UBS скорректировал свой прогноз по польскому злотому по отношению к евро, ссылаясь на боковую динамику валюты и устойчивые экономические перспективы Польши. UBS пересмотрел свои прогнозы на конец первого, второго и третьего кварталов 2026 года с 4,25, 4,28 и 4,28 соответственно до 4,20, 4,20 и 4,23. Банк также представил свой прогноз на четвёртый квартал 2026 года — 4,23.

EUR/USD: Политический риск снижает прогноз

В отличие от других валютных пар, UBS понизил свой прогноз по паре EUR/USD до 1,20 на 2026 год. Основной причиной такого пересмотра названы политические риски, которые могут оказать негативное влияние на европейскую валюту.

В целом, обновленный прогноз по курсу на 2026 год от UBS отражают сложную и динамичную картину на валютных рынках, где геополитические факторы, монетарная политика центральных банков и экономические перспективы отдельных стран играют ключевую роль в формировании курсов валют. Повышение прогнозов по USD/SGD и мексиканскому песо свидетельствует об оптимизме в отношении этих валют, в то время как понижение прогноза по EUR/USD подчеркивает сохраняющиеся опасения относительно европейской экономики и политической стабильности в регионе.





