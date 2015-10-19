Календарь макростатистики и анонс экономических событий на неделю 19 — 23 октября

Сегодня, в понедельник, 19 октября, в Китае выпустили целый блок ключевой статистики по III кварталу: ВВП, объем промпроизводства, инвестиции в основной капитал. Данные о ВВП оказались чуть выше прогнозных: 6,9% против 6,8% в годовом выражении и 1,8% против 1,7% по сравнению с третьим кварталом. Объем промышленного производства и инвестиции в основной капитал не оправдали прогнозных предположений. На фоне того, что рост экономики замедлился до уровня марта 2009 года, возникают опасения о состоянии глобальной экономики, двигателем которой уже много лет подряд считается Китай.

Больше сегодня важных релизов в экономическом мире не ожидается, за исключением данных об уровне безработицы за сентябрь в России. Ожидается, что он остался на отметке 5,3%.

Продолжается сезон корпоративной отчетности за III квартал. Сегодня выходят данные от компаний Halliburton, Hasbro, IBM.

Во вторник, 20 октября, макростатистическая картина будет чуть более оживленной. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается выход протокола последнего заседания Резервного Банка Австралии. Поскольку итоги заседания ничего революционного не принесли, то единственное, чего будут искать участники рынка в «минутках» регулятора — это намеки на сроки дальнейшего снижения процентных ставок.

Затем внимание рынков переместится в Европу, где торговая сессия начнется с публикация индекса цен производителей (PPI) Германии. Это косвенно может намекнуть на состояние экономики №1 в еврозоне.

Выступление главы Банка Англии, Марка Карни, может рассказать о том, в каком настроении находится регулятор относительно повышения процентной ставки. Поэтому внимание во время европейской сессии во вторник будет приковано к котировкам фунта: если Карни допустит какую-либо вербальную интервенцию, графики могут показать резкие изменения.

В США сессия начнется числом выданных разрешений на строительство, объемом строительства новых домов. С разницей в 15 минут (16.00 и 16.15 мск) выступят члены FOMC Дадли и Пауэлл, а в 18.00 мск участники рынков прослушают речь самой Джанет Йеллен. Внимание — на доллар, ведь на следующей неделе выйдет в свет октябрьское решение FOMC, и в словах представителей регулятора рынки будут искать даже самые слабые намеки на возможность повышения процентной ставки до конца 2015 года.

Как обычно, во вторник будут опубликованы данные Американского института нефти о недельных запасах сырой нефти.

Корпоративная отчетность ожидается от Harley Davidson, SAP (во Франкфурте) и Yahoo! (внимание на Nasdaq).

В среду, 21 октября, отдыхают биржи Гонконга: здесь национальный праздник.

В Японии выйдет важная статистика: объем экспорта и импорта за сентябрь и сальдо торгового баланса. С учетом того, что Япония — экономика №2 в Азии, это может оказать влияние и на глобальные рынки, и на курс иены относительно доллара.

В Европе не будут выходить важные статистические релизы, но в 20.00 мск с речью выступит Марк Карни, глава Банка Англии. Трейдеры продолжают следить за курсом фунта.

В Канаде опубликуют решение по процентной ставке Банка Канады и публикацию отчета по денежно-кредитной политике, с речью выступит Стивен Полоз, глава регулятора. Внимание на CADUSD.

В США выйдет блок статистики по ипотеке, а также, как и всегда по средам, Управление энергетической информации выпустит недельный отчет по запасам сырой нефти и дистиллятов. Рынок нефти может отреагировать на эти данные.

На фронтах корпоративной отчетности ожидается наступление таких гигантов рынка, как Biogen, Boeing, Coca-Cola, General Motors, SanDisc.

В четверг, 22 октября, в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет спокойно с точки зрения выхода важных отчетов.

Зато в Европе будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке, пройдет пресс-конференция Марио Драги. Рынки ждут расширения программы QE, поэтому к выступлению господина Драги будет приковано внимание многих трейдеров и инвесторов. Внимание на EURUSD.

Трейдерам, торгующим GBPUSD, тоже будет чем поживиться: в Британии выдут данные по объему розничных продаж за сентябрь.

В США выйдут данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице. Это — одна из главных цифр, на которые ориентируется ФРС во время принятия решения о подъеме процентной ставки. Поэтому рынки будут внимательно ждать этого релиза. Еще одна важная цифра — продажи на вторичном рынке жилья.

Базовый индекс розничных продаж выйдет в Канаде.

С точки зрения корпоративной отчетности главными ньюсмейкерами дня станут Alphabet Inc (напомним, это структура, частью которой теперь является Google), Amazon, Daimler, McDonald's, Metro, Nasdaq.

Пятница, 23 октября станет своеобразным парадом PMI. Сначала свой PMI в производственном секторе выпустит Япония, затем Китай, потом арена событий переедет в Европу.

Сразу по три PMI будут опубликованы во Франции и Германии: в производственном и непроизводственном секторах, а также композитный. Аналогичные данные выйдут по еврозоне в целом.

PMI в производственном секторе выйдет в США. Также рынки ожидают количества работающих буровых установок (данные из Baker Hughes), данные о которых повлияют на глобальные нефтяные рынки.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) опубликуют в Канаде.

Выйдет квартальная отчетность Volvo, Thomson Reuters.