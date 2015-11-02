Китайские PMI снова оказались разочаровывающими

PMI в производственном секторе Китая неожиданно снизился в октябре. Третье подряд снижение по итогам месяца вызывает опасения о том, что в четвертом квартале, скорее всего, экономика продолжит терять импульс, несмотря на запущенные меры по стимулированию экономики. PMI вместо ожидавшихся 50,0 пунктов оказался на отметке 49,8. Напомним, значение PMI ниже 50 говорит о том, что экономика сокращается.

Аналогичный индекс в секторе услуг, который до этого был одним из светлых пятен китайской экономики, в октябре тоже показал признаки охлаждения: он растет самыми медленными темпами за последние семь лет.

Новая порция разочаровывающей статистики укрепила мнение о том, что Пекину в ближайшие месяцы придется усилить поддержку экономики.

Экономисты пишут: «PMI относительно стабилен в своем снижении, но слишком рано еще говорить о достижении дна. По мере того, как активизируются риски дефляции, возможно дальнейшее снижение банковских резервов, чтоб освободить больше средств для новых займов».

Контракты на новые экспортные заказы вот уже тринадцатый месяц подряд падали. Столкнувшись с постоянно слабеющим спросом, предприятия продолжают увольнять рабочих, гораздо более быстрыми темпами, чем в сентябре.

«Из-за понижательного давления в отечественной экономике и проблем в глобальной системе, производители по-прежнему сталкиваются с тяжелой ситуацией по экспорту и импорту», — говорят китайские статистики.

Слабость производства мог бы компенсировать сектор услуг, однако официальный непроизводственный PMI снизился с сентябрьских 53,4 до 53,1. Расширение всё еще продолжается уверенными темпами, однако это самый низкий показатель с конца 2008 года.