Календарь макростатистики и анонс важных экономических событий на 2 — 8 ноября

Неделя обещает быть интересной. Уже начался период публикации PMI ведущих экономик: вышли отчеты в Китае и Японии, в Европе. Заканчивается сезон отчетности международных корпораций за III квартал. Данных будет много, и они будут интересными. Одна из важнейших цифр недели будет опубликована в пятницу - это nonfarm payrolls в США.

Сегодня, в понедельник, 2 ноября, на мировых рынках настоящий парад PMI. Утром вышел производственный PMI от Caixin в Китае. Он, как и официальные PMI, опубликованные в воскресенье, продемонстрировал замедление экономики. Зато PMI в промышленной сфере Японии оказался выше прогнозов.

Целый блок PMI в производственном секторе вышел сегодня и в европейских странах: в Испании (51,3 против ожидавшегося 52,0), Италии (54,1 против прогнозного 53,0), Франции (50,6 против предсказанных 50,7). Чуть с большим вниманием инвесторы ждали выхода цифр по промышленному PMI в Германии: 52,1 против 51,6. В целом по еврозоне показатель тоже продемонстрировал рост (52,3 против 52,0).

PMI в производственном секторе Великобритании оказался значительно лучше консенсус-прогнозов: 55,5 против 51,3.

Выход аналогичных данных ожидается сегодня в Канаде и США. Предполагается, что в Канаде индекс деловой активности в производственном секторе снизился до значения 48,5, а в США с сентябрьских 50,52 остался на уровне 50,0.

В 20.00 с речью выступит член FOMC, Джон Уильямс. На фоне фактического обещания ФРС поднять ставку в декабре каждое выступление лиц, имеющих право голоса в FOMC, будет восприниматься как вербальная интервенция, поэтому внимание сегодня вечером стоит обратить на доллар и его поведение в зависимости от того, что скажет Уильямс.

Во вторник, 3 ноября, будет закрыт японский фондовый рынок (здесь отмечается День культуры).

Резервный Банк Австралии огласит свое решение по процентной ставке. Исходя из событий прошедших недель, вполне возможен раунд смягчения монетарной политики, поэтому те, кто торгуют AUDUSD и NZDUSD, ждут азиатской сессии во вторник.

В Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе, который станет очередным индикатором силы экономики. Если он будет соответствовать заявленным 58,8 пунктам, то это может поспособствовать укреплению фунта в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии.

В США выйдут данные по объему промышленных заказов.

На пару EURUSD может оказать крупное влияние выступление Марио Драги, главы ЕЦБ. Оно состоится в 22.00 мск, после окончания европейской сессии и в разгар американской.

После окончания торговой сессии, как обычно по вторникам, Американский Институт нефти (API) выпустит отчет по недельным запасам сырой нефти.

В среду, 4 ноября, Россия отмечает день народного единства, на всех рынках выходной день.

В Новой Зеландии выйдет крупный блок статистики, и в первую очередь, изменение занятости за третий квартал и уровень безработицы, а также индексы динамики заработной платы. Внимание — на NZDUSD.

В Австралии опубликуют объемы экспорта и импорта за сентябрь, сальдо торгового баланса и объем розничных продаж. AUDUSD, теоретически, должна отреагировать на данные об экспорте страны.

В Китае будет опубликован PMI в секторе услуг от Caixin.

Целая стопка данных по PMI в секторе услуг выйдет в основных экономиках еврозоны: в Испании, Италии, Франции, Германии. Композитные PMI (сводные индексы на основе промышленных и сервисных) будут опубликованы в Германии и в целом по еврозоне.

На евро определенно повлияет риторика главы ЕЦБ, Марио Драги, который выступит с очередной речью в 12.00 мск.

PMI в сфере услуг выйдет в Великобритании.

В США день начнется с очередной вербальной интервенции — выступит Лайал Брайнард, член FOMC. Вряд ли она скажет что-нибудь революционное, но на всякий случай инвесторы будут внимательно следить за ее словами. А вот на 18.00 мск запланирована речь Джанет Йеллен, которая привлечет заслуженно много внимания.

Из важных данных по американскому рынку в среду ожидается еще изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за октябрь. Выпустят также еще два PMI — в непроизводственном секторе и композитный.

Как всегда по средам, выйдут официальные данные по изменению запасов сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю.

По окончанию торговой сессии на Уолл-стрит выскажутся еще два члена FOMC: Фишер и Дадли.

Четверг, 5 ноября, начнется с речи главы Резервного Банка Австралии, Глена Стивенса.

Затем в Японии выйдут «минутки» последнего заседания регулятора, на котором принято решение оставить монетарную политику без изменений.

В 12.00 мск выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. Внимание — на EURUSD.

В четверг ожидается выход важной статистики в Германии: здесь опубликуют объем производственных заказов за сентябрь. Ожидается, что он вырос на 1%. Учитывая, что в августе показатель снизился на 1,8%, цифра, не дотягивающая до прогнозов, может сигнализировать о начале устойчивого замедления экономики № 1 в Европе.

На котировки CHF могут повлиять данные по ИПЦ в Швейцарии за октябрь, которые охарактеризуют рост инфляции в этой экономике.

По еврозоне выйдет отчет о розничных продажах за сентябрь, и вновь с речью выступит Марио Драги. Неделя будет богата на риторику главы ЕЦБ, и инвесторы постараются выжать из нее все возможные сигналы и намеки. EURUSD в фокусе.

Однако одним из главных ньюсмейкеров дня станет Банк Англии: он отчитается по инфляции и огласит решение по процентной ставке и дальнейшей монетарной политике на ближайшее время. Сразу же будет опубликован протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике и выступит перед журналистами Марк Карни (причем целых два раза: в 15.45 мск и в 23.15 мск). Рынки напряженно ждут, будет ли Банк Англии ждать своего американского коллегу с повышением ставки или будет проводить свою независимую политику. Поэтому четверг будет насыщенным и «полноводным» днем для пары GBPUSD. По ней ожидается определенная волатильность.

В России выйдет ИПЦ за октябрь, характеризующий инфляцию.

В США — очередные публичные выступления (и вновь это будут Дадли и Фишер, к которым прибавится Деннис Локхарт), а также блок статистики по рынку труда. Опубликуют число первичных заявок на пособие по безработице, уровень производительности в несельскохозяйственном секторе, затраты на рабочую силу в квартальном выражении. Всё это относится к оценке общей силы и развития американской экономики перед лицом потенциального повышения процентной ставки.

И, наконец, в пятницу, 6 ноября, ожидается насыщенный день. В Австралии будет опубликован протокол заседания по монетарной политике.

В Японии выступит Харухико Курода, глава регулятора. В его речи рынки будут искать намеки на то, будет ли до конца года расширено стимулирование экономики.

Затем внимание рынков переедет в Европу, где будет весьма оживленно. Объем промпроизводства в Германии за сентябрь — индикатор роста немецкой экономики. Ожидается, что по сравнению с падением в сентябре на 1,2% в октябре показатель вырастет на 0,5%.

Во Франции выйдет блок данных по объемам экспорта, импорта и сальдо торгового баланса.

Цифры по объему промышленного производства будут опубликованы в Испании.

Однако эти данные будут интересны узкой категории инвесторов, в отличие от, например, объема производства в обрабатывающей промышленности Великобритании, который может сильно сдвинуть пару GBPUSD и фондовый индекс Лондонской биржи. Также здесь выйдет сальдо торгового баланса.

Начало американской сессии ознаменуется очередным выступлением члена FOMC (на этот раз это будет Джеймс Буллард).

Затем опубликуют, пожалуй, самую важную цифру пятницы — изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре (nonfarm payrolls). Ожидается, что оно выросло на 180 тысяч по сравнению с сентябрьскими 142 тысячами. Это — один из главных показателей, на которые опирается ФРС в своем решении по процентной ставке.

Вообще, статистика по рынку труда США в пятницу выйдет обширная: здесь и доля экономически активного населения, и уровень безработицы, и средняя продолжительность рабочей недели.

Еще одна важная цифра пятницы — для тех, кто интересуется рынком нефти: изменение числа буровых установок от Baker Hughes способно сдвинуть баланс нефтяного рынка.

В субботу, 7 ноября, вновь ожидаются выступления членов FOMC: это будут Брайнард и Уильямс.

А вот воскресенье, 8 ноября, традиционно ознаменуется важными данными из Китая: цифрами по объему экспорта и импорта, а также по сальдо торгового баланса. Инвесторы сутки будут «переваривать» эти цифры, после чего начнут действовать сообразно их значениям. Ожидается, что экспорт из Китая в октябре снизился на 3,7%, а вот импорт в страну обрушился на 20,4% в годовом выражении. Это, скорее всего, очень сильно повлияет на состояние сырьевых рынков в понедельник 9 октября.