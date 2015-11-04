Октябрьские payrolls: две фокусных точки

Официальная статистика о рабочих местах выйдет в США в пятницу, и эти цифры могут серьезно повлиять на курсы валют и на волатильность фондовых и финансовых рынков. Напомню, что прямо сейчас трейдеры и инвесторы практически поровну разделились по вопросу, поднимет ФРС ставки в декабре или нет.

В октябрьских payrolls две точки привлекают самое пристальное внимание аналитиков. Вот они.

Создание рабочих мест. Темпы создания новых рабочих мест неожиданно замедлились в сентябре и оказались на уровне 142 000 вместо 200 000, спрогнозированных экономистами. Это стало сильным разочарованием, особенно с учетом того, что в предыдущие месяцы статистика тоже не блистала. В итоге в среднем ежемесячно в 2015 году создавались 198 000 рабочих мест, по сравнению с 260 000 в 2014 году. Замедление создания рабочих мест, с одной стороны, выглядит вполне естественным, особенно с учетом резкого падения уровня безработицы. С другой стороны, оно продолжается в течение многих месяцев, и начинает вызывать вопросы о здоровье американской экономики. В декабре очередное замедление роста может побудить ФРС рассматривать сложные и неопределенные компромиссы между структурными силами и циклическими процессами. На другом полюсе, если рост составит 180 — 200 000 рабочих мест за месяц, это могло бы соблазнить ФРС повысить ставки впервые почти за 10 лет. Рост заработной платы. Несмотря на создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы, рост зарплаты остается удручающе вялым. Доходы упали в сентябре: это отражает как сокращение средней продолжительности рабочей недели, так и снижение почасовой заработной платы (на 1% до $25,09). ФРС уже озадачена тем, что инфляция и не думает приближаться к целевому показателю в 2%, а вялая заработная плата будет дополнительно выступать в качестве препятствия для нормализации процентных ставок. Однако если сентябрьское снижение было временным и обратимым явлением, то из соображений финансовой стабильности нужно будет увеличивать ставку.

Трудно предсказать, какими именно будут эти данные за октябрь, особенно в свете неопределенности из-за осложнений в глобальной экономической системе. В любом случае, в пятницу нужно пристально следить за рынками, потому что могут возникнуть резкие движения валютных курсов.