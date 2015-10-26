Календарь макростатистики и анонс важных событий на неделю с 26 по 30 октября

Сегодня, в понедельник, 26 октября, в Новой Зеландии отмечают День Труда, рынки отдыхают.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона царило затишье, и только в Сингапуре опубликована статистика по объему промпроизводства. Объем снизился сильнее, чем ожидалось.

Европа встретит новую неделю публикацией индекса деловых ожиданий и индекса делового климата IFO в Германии. Это важнейшие показатели, характеризующие настроения бизнес-сообщества в стране.

В Великобритании будет опубликована статистика по количеству одобренных ипотечных кредитов.

В США выйдет в свет статистика по продажам нового жилья. В преддверии октябрьского заседания ФРС, любая информация об общей экономической ситуации в стране очень важна. Рост потребления оценивается в том числе и по активности продаж в сфере недвижимости.

Среди крупных корпораций, которые представляют сегодня отчетность, можно отметить, например, Xerox и Deutsche Boerse (с листингом в Нью-Йорке).

Во вторник, 27 октября, в Новой Зеландии выйдут данные по объемам экспорта, импорта и сальдо торгового баланса. Внимание на новозеландский доллар.

В Великобритании выпустят данные по ВВП за III квартал. Ожидается, что в годовом выражении он вырос на 2,4%. Инвесторы, интересующиеся фунтом, будут пристально наблюдать за этими данными. Если рост экономики окажется устойчивым в соответствии с прогнозами, то повышается вероятность подъема процентной ставки Банка Англии в ближайшие несколько месяцев. Напротив, если данные не дотянут до прогнозов, то это может надавить на фунт.

В США опубликуют важный показатель экономического здоровья: базовые заказы на товары длительного пользования. Это инвестиции в средства производства, автомобили, технику. Ожидается, что показатель вырос на 0,1% в сентябре.

Еще два интересных показателя — PMI в секторе услуг и индекс доверия потребтелей. Оба этих показателя будут пристально оцениваться рынками в преддверии 29 октября, когда будет опубликовано решение по процентной ставке ФРС.

Как и всегда по вторникам, Американский институт нефти (API) выпустит данные по недельным запасам сырой нефти. На прошедшей неделе аналогичные данные подвинули мировой рынок нефти. Текущая неделя обещает не меньшую волатильность.

С точки зрения корпоративной отчетности вторник — один из самых интересных дней, и индекс NASDAQ приковывает к себе большое внимание. Еще бы, ведь в ньюсмейкерах дня сегодня Alibaba, Apple и Twitter. Среди энергетических корпораций интересна будет отчетность BP в Лондоне. Среди крупных транснациональных концернов — DuPont. Среди промышленных гигантов — Ford Motor, Canon, Honda, Man (на Франкфуртской бирже). Среди фармацевтов — Merck, Pfizer и Novartis. Словом, во вторник на фондовых биржах будет жарко!

В среду, 28 октября, в Японии выйдут данные по объему розничных продаж. Внимание на иену.

Австралийский доллар ждет данных по ИПЦ за III квартал. Ожидается, что индекс потребительских цен за этот период составил 0,6%. В случае, если индекс окажется ниже, это будет говорить о том, что инфляция не развивается, а значит, велика вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики.

Затем внимание рынков переместится в Европу.

Сначала в Германии выпустят индекс цен на импорт и индекс потребительского климата Gfk.

Во Франции и Италии будут опубликованы индексы доверия потребителей.

И, наконец, ньюсмейкером дня будет ФРС США, которая огласит решение по процентной ставке (заявление FOMC ожидается в 21.00 мск). Ожидается, что до этого будет лихорадить курс доллара. Мало кто на рынках сейчас верит в то, что на октябрьском заседании произойдет историческое повышение ставки, но нервозность будет сохраняться до момента пресс-конференции. А в заявлениях руководства ФРС сейчас будут искать намеки на сроки повышения ставки — теперь уже, скорее всего, в следующем году.

Ранее до этого выйдет ряд данных по ипотечным кредитам и, как всегда по средам, недельные запасы сырой нефти и дистиллятов по официальным данным EIA.

Ожидается выход квартальной отчетности от таких крупных корпораций, как Deutsche Bank (во Франкфурте), Fiat Chrysler, GlaxoSmithKline, GoPro, Mondelez, Nomura Holdings, изрядно пострадавшей от скандала Volkswagen.

В четверг, 29 октября, Резервный Банк Новой Зеландии огласит решение по процентной ставке. Ожидается, что она останется без изменений. Но киви будет удерживать на себе определенное внимание до момента публикации данных.

В Японии опубликуют данные по объему промпроизводства в сентябре. Ожидается, что он снизился на 0,5% в ежемесячном выражении. Если падение окажется более серьезным, то может пострадать и курс иены, и индекс Токийской фондовой биржи.

Затем внимание рынков переместится в Европу, где ожидается выход разнообразной и интересной статистики. В Испании опубликуют ИПЦ за октябрь в годовом и ежемесячном выражении. Предполагается, что в годовом выражении индекс снизился на 0,6%.

В Германии выйдет блок статистики по рынку труда: уровень безработицы за октябрь и динамический показатель — изменение количества безработных в Германии. Согласно прогнозам, безработных в октябре стало меньше на 5 тысяч. Более сильная статистика будет вносить свою монетку в копилку восстановления экономики, менее сильная — наоборот. Внимание на евро Германия привлечет еще и публикацией своего ИПЦ за октябрь. Предполагается, что в годовом выражении потребительские цены выросли в октябре на 0,2%.

В Великобритании выйдет блок статистики по ипотечным кредитам и по объему кредитования потребителей Банком Англии.

Те, кто следит за российским рынком, могут ознакомиться со статистикой о международных резервах ЦБ РФ.

И, наконец, в США в четверг будет очень оживленно с точки зрения макростатистики. Сначала инвесторам будет предложено оценить ВВП за третий квартал и дефлятор ВВП. Ожидается, что рост экономики составил 1,6%.

Затем выйдет индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости.

С речью перед общественностью выступит член FOMC Деннис Локхарт. В его риторике инвесторы будут продолжать искать намеки на точные сроки повышения процентной ставки ФРС. Впрочем, это сейчас судьба практически любой фразы, произнесенной на публике любым членом правления ФРС.

На фронтах корпоративной отчетности внимание будет привлечено к Aetna, Baidu, Barclays, Mastercard, Nokia, Royal Dutch Shell, Samsung, Total, Western Union.

Пятница, 30 октября, будет информационно насыщенным днем. В Японии выйдет индекс расходов домохозяйств и будет опубликован общенациональный базовый индекс потребительских цен. Базовый ИПЦ в Токио в годовом выражении, согласно прогнозам, составил -0,1%. Иными словами, Япония технически уходит в дефляцию.

В этот же день ожидается, что Банк Японии огласит предварительное решение по процентной ставке, а Харухико Курода проведет пресс-конференцию (в 9.30 мск).

Рынки сомневаются в том, что власти введут дополнительные меры стимулирования экономики уже сегодня. Однако сложно не согласиться с тем, что день для тех, кто торгует иену, обещает быть крайне интересным.

Затем внимание переместится в Европу. Здесь выйдет довольно разнородный букет данных. Германия покажет объем розничных продаж (предполагается, что в годовом выражении он вырос на 4,2%).

В Испании опубликуют данные о ВВП за III квартал и индекс делового доверия.

Во Франции выйдет статистика по потребительским расходам в сентябре и PPI (индекс цен производителей).

Италия опубликует ИПЦ. Ожидается, что здесь инфляция выросла на 0,1%.

Базовый ИПЦ выйдет по еврозоне в целом. Усилия Марио Драги оцениваются в основном по тому, удается ли ему разогнать инфляцию до целевого уровня. Пока, по прогнозами, европейской регулятор топчется на месте: ИПЦ в октябре предположительно составит 0,1% в годовом выражении.

Решение по процентной ставке огласит Банк России. Эльвира Набиуллина может преподнести сюрпризы, а может и оставить все как есть. Предполагается, что процентная ставка по рублю останется на уровне 11,00%.

В Канаде опубликуют ВВП за август.

В США выйдет ряд второстепенных данных. Больше всего рынки ждут речи FOMC Ларри Уильямса и публикации индекса деловой активности в Чикаго.

По результатам III квартала отчитаются такие крупные корпорации как AbbVie. BNP Paribas, Chevron, Komatsu, Moodys, PEPCO.

В воскресенье, 1 ноября, как всегда по выходным, китайское Бюро Статистики «осчастливит» рынки двумя крайне важными статистическими отчетами: PMI в производственном и непроизводственном секторах. У инвесторов будут сутки, чтобы оценить и «переварить» эти данные.