Календарь статистики и анонс экономических событий на неделю с 16 по 20 ноября

На этой неделе ситуация на рынках ожидается более оживленная, особенно по сравнению с прошлой неделей. Несколько стран обнародуют свои отчеты по инфляции, выйдут «минутки» ФРС, а также ожидается несколько выступлений членов ФРС и президента ЕЦБ Марио Драги. Торговая сессия понедельника начнется с последних данных индекса потребительских цен Еврозоны за октябрь: ожидается, что инфляция останется на уровне 0% в годовом выражении. Недавнее восстановление американского доллара привело к падению цен на сырьевые товары, включая нефть, золото, медь и серебро. Даже если рынок еще больше поверит в то, что ФРС повысит ставки в декабре, то, скорее всего, это решение еще не в полной мере учтено в ценах на акции и бонды.

Сегодня утром уже вышли отчеты по ВВП Японии за III квартал, к обеду выйдет отчет немецкого центробанка, в четверг будет решение по ставке Банка Японии, во вторник - данные по промпроизводству в США. Эти и другие события составят мировой экономический фон. Предлагаем ознакомиться с подробным календарем на эту неделю.

В понедельник, 16 ноября, выступит Марио Драги с речью (в 13:15 мск). Спустя некоторое время немецкий Бундесбанк выпустит свой ежемесячный отчет (в 14:00 мск), где мы увидим анализ текущих и будущих экономических условий с точки зрения банка. Рано утром сегодня Резервный банк Австралии уже опубликовал протоколы заседаний, а прогнозы по инфляционным ожиданиям на IV квартал выпустил Резервный банк Новой Зеландии.



Уже вышел отчет по ВВП Японии за III квартал — фактическое значение -0,8% в годовом выражении (при прогнозе в -0,2%). В час опубликуют данные Индекса потребцен еврозоны в октябре. В 16:30 мск — отчеты по продажам в секторе промышленности и объеме операций с ценными бумагами в Канаде, а также Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.

Во вторник, 17 ноября, в центре внимания в Европе будет доклад об инфляции в Великобритании за октябрь и отчет немецкого ZEW Survey за ноябрь. В Великобритании ИПЦ опубликуют в 12:30 мск (прогноз — снижение на 0,1%), а на полчаса раньше — ВВП Норвегии. Немецкий ZEW обнародует опрос, который измеряет экономические настроения инвесторов и аналитиков в Германии и отдельно такой же индекс экономических настроений по еврозоне. Ожидается, что экономические настроения в Еврозоне и Германии покажут улучшение.



В США выйдет индекс потребительских цен за октябрь - ожидается, что базовый индекс поднялся на 0,2%. Обратите внимание, что индекс потребительских цен падает, а рост занятости поднимается, и это улучшение должно хорошо отразиться на цифрах октябрьских отчетов - низкая инфляция позволяет рынку труда более быстро настроиться во время экономического спада и помогает экономике расти быстрее, так как вырастает покупательная способность валюты. Позже в тот же день Национальная ассоциация NAHB выпустит индекс состояния рынка жилья на ноябрь (в 18:00 мск), который, по оценкам, чуть увеличится до 65 с 64 пунктов.

В среду, 18 ноября, ФРС опубликует протоколы последнего заседания по монетарной политике (в 22:00 мск), который может дать больше подсказок, связанных с началом повышения ставок. В США также выйдут данные по разрешениям на строительство за октябрь и по объему строительства новых домов. А ночью банк Японии примет решение по процентной ставке и выпустит заявление по денежно-кредитной политике — в нем аналитики будут внимательно искать любые намеки на намерение центробанка смягчить денежно-кредитную политику. Кроме того, обратите внимание на выступления членов ФРС на этой неделе - со вторника по субботу. Америка также опубликует в 18:30 данные по запасам сырой нефти.

Четверг на рынках начнется с реакции на решения Банка Японии (рано утром), а в 9:30 мск уже состоится пресс-конференция главы японского центробанка, на которой могут сделать какие-то новые заявления. Возможно, станет понятнее, устраивают ли нынешние условия регулятора, чтобы нарастить программу выкупа активов. Экономика Японии чувствует себя не очень хорошо, но центробанк пока сохраняет свою политику без изменений. В четверг также под пристальным вниманием будет отчет о продажах в Великобритании (базовый индекс розничных продаж в 12:30 мск) и публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (в 15:30 мск).



К вечеру, как обычно, опубликуют отчеты по безработице в США — число первичных заявок на пособия (в 16:30 мск), а также данные по оптовым продажам в Канаде за сентябрь. Эксперты ожидают увидеть по первому отчету цифру 270-272 тыс. после прошлых 276 тыс. Уже в 18:00 мск опубликуют индекс занятости от ФРБ Филадельфии (прогноз — снижение до 0,5-1,0 пункта).

И, наконец, в пятницу, 20 ноября, в центре внимания будет речь президента ЕЦБ Марио Драги (в 11:00 мск). На последнем заседании Драги сказал, что экономические риски в регионе были "четко видны", поэтому регулятор готовится увеличить количественное смягчение. В настоящее время ЕЦБ покупает активы на 60 млрд евро каждый месяц (в основном гособлигации). В Канаде выйдет ИПЦ и данные по розничным продажам (в 16:30 мск) - ожидается, что инфляция останется стабильной на уровне 1,0% в октябре в годовом выражении, в то время как розничные продажи замедлились в сентябре.

Днем также ожидается выступление главы немецкого центробанка (в 13:15 мск), а к вечеру — европейский индекс уверенности потребителей за ноябрь (прогноз — показатель на уровне -7,5 вместо прежних -7,7). В конце дня станут известны также данные по числу буровых установок в США — в 21:00 мск.