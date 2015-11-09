Календарь статистики и анонс важных экономических событий на неделю с 9 по 13 ноября

Сегодня, в понедельник, 9 ноября, на мировых рынках относительно тихо, и большая часть движения котировок связана с реакцией на американскую и китайскую статистику пятницы и воскресенья. Напомним, в пятницу nonfarm payrolls в США показали результаты значительно выше прогнозных, в результате чего до 70% увеличились шансы на подъем ставки ФРС в декабре. А вчера в Китае были опубликованы данные об экспорте, импорте и сальдо торгового баланса, которые оказались оглушительно негативными. Экспорт снизился более чем вдвое от прогнозных процентов, импорт тоже упал сильнее, чем ожидалось.

В Японии вышли данные о международных резервах страны, на этом все важные события азиатской сессии закончились, рынки реагируют на данные из Пекина, полученные вчера.

Данные по экспорту и импорту в Германии вышли в начале европейской сессии, они оказались вполне оптимистичными: экспорт вырос на 2,6%, хотя прогнозировался подъем только на 2,1%; импорт прибавил 3,6%, что вчетверо превышает прогнозный рост на 0,9%.

В 17.00 начнется заседание Еврогруппы. Министры финансов еврозоны обсудят дальнейшие векторы развития европейской валюты и экономики, возможны вербальные интервенции.

В США из интересных событий — только речь господина Розенгрена, члена FOMC. Инвесторы оптимистично настроены по поводу декабрьского заседания ФРС, но все же пристально следят за любой риторикой, которая может «сдвинуть» доллар.

Во вторник, 10 ноября, в Сингапуре отмечается национальный праздник, на биржах выходной.

В Японии будет опубликован баланс счета текущих операций.

В Австралии выйдет статистика о покупках недвижимости и индекс делового доверия за октябрь.

Важный блок данных опубликует Бюро Статистики в Китае: индексы потребительских цен и индекс цен производителей за октябрь (в годовом и ежемесячном выражении). Ожидается, что ИПЦ вырос в годовом выражении на 1,5%.

В Швейцарии опубликуют статистику по уровню безработицы. Это может повлиять на пары по швейцарскому франку с евро и долларом.

Франция и Италия покажут данные по промпроизводству. Ожидается, что уровень вырос на 0,1% во Франции и на 0,5% — в Италии.

Продолжится заседание Еврогруппы, и, скорее всего, прозвучат комментарии для публики. Внимание на курс евро.

Из интересных событий в США — публикация индексов цен на экспорт и импорт, а также отчет по индексу розничных продаж Redbook. Как обычно по вторникам, будет опубликована статистика по недельным запасам сырой нефти по данным API.

В среду, 11 ноября, день начнется в Австралии с выхода индекса потребительских настроений Westpac.

В Японии опубликуют индекс делового доверия Reuters Tankan, а после окончания сессии выйдут данные по объему заказов в секторе машиностроения.

Практически все мировые рынки в среду ждут выхода китайской статистики по объему промпроизводства. Сегодня промышленность — это основная движущая сила японской экономики, поэтому, если она выросла за октябрь на 5,8% (в соответствии с прогнозом) — то это может означать хорошую перспективу спроса на ресурсы. Поэтому внимание после выхода статистики — на сырьевые валюты, на нефтяной рынок и на котировки промышленных металлов.

Затем внимание инвесторов переместится в Великобританию, где будет опубликован блок статистики по рынку труда: средний уровень заработной платы за сентябрь, изменение числа заявок на пособие по безработице за октябрь и уточненные данные по уровню безработицы за сентябрь. Это позволит составить представление о том, насколько здоровой себя чувствует британская экономика, а значит, насколько скоро можно ожидать роста процентной ставки Банка Англии. Руководитель регулятора, Марк Карни, выступит с речью в 13.30 мск. Внимание на фунт стерлингов.

В 16.15 мск состоится выступление Марио Драги, главы ЕЦБ, поэтому динамика евро тоже под пристальным наблюдением трейдеров и инвесторов.

В США в среду выйдет блок статистики по ипотеке.

В четверг, 12 ноября, в Новой Зеландии опубликуют PMI в производственном секторе, а в Австралии выйдут данные об изменениях на рынке труда.

Начало европейской сессии пройдет под знаком ИПЦ: они выйдут в Германии и Франции. Индексы потребительских цен продемонстрируют, насколько сильно удалось Марио Драги разогнать инфляцию путем активного монетарного смягчения. Внимание на евро в четверг стоит обратить еще и потому, что по еврозоне в целом выйдет статистика по объему промпроизводства за сентябрь, которая покажет общий вектор развития экономики.

Тех, кто следит за российским рынком, календарь порадует предварительным значением ВВП за III квартал, а также ежемесячный отчет ЦБ РФ по международным резервам.

И, наконец, в США будет довольно оживленно. Прежде всего, здесь состоятся несколько вербальных интервенций: с речью выступят члены FOMC Джеймс Буллард, Уильям Дадли и Чарльз Эванс. Их сообщения будут выслушаны на фоне выхода статистики по безработице (число первичных заявок на получение пособий по безработице выйдет в 16.30 мск).

Официальная статистика о запасах сырой нефти, дистиллятов и бензина выйдет в 19.00. Этот отчет может повлиять на движения нефтяного рынка.

В пятницу, 13 ноября, в Японии опубликуют сразу несколько важных цифр: объем промпроизводства и PMI в секторе услуг. Эти данные добавят информации тем, кто пытается оценить эффективность «абэномики», а попутно — и угадать, приступит ли Банк Японии к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики на своем ближайшем заседании.

Однако главные новости поступят в пятницу из Европы. Здесь выйдет сразу несколько важнейших цифр, и в первую очередь, это ВВП Германии за III квартал. Предполагается, что экономика №1 в Европе выросла на 1,8% в годовом выражении.

Квартальный ВВП опубликуют также Франция и Италия (экономики № 2 и 3 в Старом Свете), а в 13.00 предварительная цифра по росту экономики выйдет по еврозоне в целом. Предполагается, что регион вырос на 1,7% в годовом выражении.

Важный блок данных, характеризующих инфляцию, опубликуют в США. Это особенно интересно на фоне сегодняшнего оптимизма по поводу повышения процентных ставок ФРС в декабре 2015 года. Итак, в пятницу доллар ждет выхода PPI индекса цен производителей), базового индекса розничных продаж и объема розничных продаж.

Мичиганский университет выпустит индексы ожиданий потребителей и настроения потребителей, а также прогноз ожидаемой инфляции.

Как обычно по пятницам, выйдет статистика по количеству буровых установок на американских проектах.