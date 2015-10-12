Стратегии и методы скальпирования Форекс

Что такое Интернет трейдинг? В техническом смысле Интернет трейдинг - это торговля или, иначе говоря, совершение операций купли-продажи на валютном рынке Форекс через Интернет. Некоторые Интернет трейдеры, торгующие на Форекс, сравнивают трейдинг с охотой, а себя с дикими зверями. Другие описывают трейдинг как сильнейший шторм на море, по которому плывет их корабль. Но есть и такие, для которых трейдинг представляется небольшим фонтанчиком, в который бросают монетки. На первый взгляд вы ничем не рискуете, собирая монеты со дна. Но дно скользкое, и можно легко оступиться, промокнуть и рассыпать все монеты. С таким фонтанчиком, полным монет, олицетворяется торговля на Форекс по стратегии скальпирования. Эта стратегия представляет собой извлечение прибыли от сделок на валютном рынке Форекс, длящихся порой не больше нескольких минут.

Итак, в отличие от Интернет трейдеров, оперирующих большими суммами и готовыми выжидать длительное время для получения прибыли, трейдеры, придерживающиеся стратегии скальпирования, зарабатывают на большом количестве минутных сделок. Как выражаются сами такие трейдеры, используя скальпирование можно получить большую прибыль, проведя большое количество сделок. Чтобы успешно применять стратегию скальпирования, очень важно научиться выходить из сделки с минимальными убытками. Ниже мы рассмотрим некоторые подходы к торговле, которые помогают в получении прибыли по стратегии скальпирования.

Можно выделить три категории скальпов: игра на времени, торговля против тренда и торговля в направлении тренда. Рассмотрим первую категорию скальпов - игра на времени. В данной категории, в свою очередь, можно выделить несколько методов. Первый метод - это пробой пятнадцатиминутного диапазона открытий. Отличительной чертой этого метода является то, что прибыль фиксируется очень быстро, а сделка редко длиться более минуты. Действовать по этой стратегии необходимо следующим образом. Вы ждете формирования пробоя, входите на рынок на пару тиков выше максимума или на несколько тиков ниже минимума. Свою позицию вы должны закрыть, получив прибыль в один пункт. Следующий метод можно назвать «встряской в 10 часов». Здесь надо учитывать, что это Нью-йоркское время, где в 10 часов обычно происходит попытка разворота тренда. Вы дожидаетесь, когда закроется первый 15-минутный бар и наблюдаете. Если в первые пол часа торгов рынок находится рядом с внутридневным максимумом, вы должны быть готовы открыть короткую позицию, и наоборот, если рынок около внутридневного минимума, тогда открываемая позиция должна быть длинной. Вы входите через один тик от минимума последнего 15-минутного бара при коротких позициях и через один тик от максимума при длинных. Получив прибыль в полтора пункта, вы выходите. Следующий метод носит название «встряски в 15 часов», опять же по Нью-йоркскому времени. Здесь необходимо действовать по следующей схеме: покупать, если до 15 часов рынок Форекс двигался вниз на протяжении получаса, и продавать, если до 15 часов на рынке Форекс наблюдалась обратная тенденция. Правила выхода очень похожи на предыдущий метод. Через пол часа отменяйте все ордера.

Следующая категория скальпов, которую мы рассмотрим, носит название торговля против тренда. Одним из методов торговли этой категории, носит название «сбор центов». Изучите свечные графики и найдите на них бычьи и медвежьи «проглоченные» свечи. Сделки по этой стратегии можно заключать только в первый и последний часы торгов. Выходить необходимо при получении прибыли в один пункт.

Последняя категория скальпов, рассматриваемая в данной статье - торговля в направлении тренда. На ней применяются следующие методы: скальпирование со стандартным отклонением и метод «анти». Метод скальпирования со стандартным отклонением подразумевает повторный вход на рынок Форекс при откате, т.е. на рынок необходимо входить только при больших откатах. Если тренд восходящий, то покупать надо на откатах вниз, если тренд нисходящий, тогда надо продавать на откатах вверх. При использовании этого метода для большей наглядности лучше использовать 10-минутный график японских свечей и скользящее среднее с периодом 10, накладывая их один на другой. Закрывать позицию стоит при получении прибыли в два пункта. Для торговли по методу «анти» вам понадобится 5-минутный график японских свечей, на котором необходимо использовать стохастический индикатор с периодом 7 и скользящее среднее с периодом 10. В тот момент, когда при закрытии любого пятиминутного периода стохастический индикатор пересекает скользящее среднее вверх, необходимо покупать, и наоборот. При получении прибыли в 2 пункта можно закрывать позиции. Не практикуйте повторных входов при этой стратегии.

В данной статье были кратко описаны некоторые стратегии скальпирования. Интернет трейдерам, использующим данную стратегию, необходимо действовать быстро и решительно. Но стоит быть готовым к убыткам и понимать, что стратегия скальпирования не позволяет заработать сразу много. Скорее, вы будете собирать вашу прибыль по крупицам. Но каждая крупица будет добавлять бесценный опыт торгов на рынке Форекс в копилку ваших знаний, в результате чего ваше мастерство, как Интернет трейдера, будет расти. Не забывайте про то, что легких денег не бывает, и что для получения большой прибыли надо приложить максимум усилий и терпения!