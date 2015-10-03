Главное на следующей неделе: МВФ, «минутки» ФРС и парад центробанков

Центральное место в календаре событий следующей недели занимают пять событий. Это ежегодная встреча МВФ в Лиме, выход «минуток» сентябрьского заседания ФРС (в четверг) и решения по процентным ставкам в Великобритании (в четверг), Японии и Австралии.

Встреча МВФ

Политики обсудят спад китайской экономики и его влияние на остальной мир.

В сентябре снова снизилась активность в ключевом секторе китайской экономики — в производственном. Это дает повод опасаться, что экономика Поднебесной охлаждается существенно быстрее и сильнее, чем ожидалось, и это эхом отдается на других странах — как развитых, так и развивающихся.

В пятницу вышли неожиданно слабые американские данные по занятости. Это дополнительно затуманивает экономическую картину и указывает на вероятность того, что долгожданное повышение процентой ставки ФРС откладывается.

Фондовые рынки по всему миру упали, а Уолл-стрит показала худшие итоги квартала с 2011 года. Поэтому делегаты МВФ (в первую очередь, руководители центробанков и министры финансов разных стран мира) будут ожидать от Китая четких гарантий того, что спад будет если и не остановлен полностью, то хотя бы замедлен.

«Руководстуясь опасениями резкого провала экономики, Пекин, скорее всего, задержит на ближайшие два года структурные изменения и будет реализовывать старый подход. Иными словами, чтобы поддержать экономику, Китай будет опираться на кредитную экспансию и государственные инвестиции», — говорит экономист Nordea Эми Янь Джуань.— «Несмотря на потрясения на финансовых рынках, мы все еще рассматриваем мягкую посадку в качестве вероятного сценария на ближайшие два года».

«Минутки» ФРС

Крупнейшая экономика в мире, США, — одна из наименее уязвимых. В четверг должен быть опубликован протокол заседания ФРС в сентябре. Это может дать рынкам сигналы о том, что подъем ставки, первый почти за десять лет, все еще может произойти в этом году. Однако многие аналитики думают, что тон минуток будет менее воинственным, чем, к примеру, у Уильяма Дадли (президента ФРБ Нью-Йорка), который четко говорит, что США находятся на пути к росту ставки в 2015 году. «Голубиные» ожидания дополнительно усиливаются слабыми данными по занятости за август, которые стали еще слабее в сентябре.

Решения центробанков

Банк Англии не стремится быть первопроходцем в деле увеличения ставок. Скорее всего, в четверг он сохранит текущую монетарную политику и сделает свой первый шаг уже после ФРС. С учетом данных американских payrolls, первое повышение ставки Банка Англии с 2007 года отодвигается еще дальше. Сейчас стратеги UBS оценивают предположительный срок этого события как начало 2017 года. Замедление в Китае и на остальных развивающихся рынках может перекинуться на США и Великобританию, а в таких условиях поднимать ставку опасно.

Япония, судя по всему, балансирует на грани рецессии. Текущие оценки указывают на ухудшение экономических условий. Тем не менее, на встрече японского регулятора во вторник и среду вряд ли будет принято решение усилить стимулирование. Вероятно, с расширением стимулирующей политики Банк Японии подождет до начала следующего года.

Резервный Банк Австралии во вторник, скорее всего, тоже удержит ставки на текущем уровне. Ослабление австралийского доллара до уровня середины 2009 года, скорее всего, обеспечивает достаточное смягчение монетарной политики, чтобы амортизировать последствия спада сырьевого рынка.