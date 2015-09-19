Oбобщенный Форекс-прогноз на 21 – 25 сентября 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- относительно поведения EUR/USD, мы отказались давать четкий прогноз и предложили на выбор два возможных сценария: либо рост пары до уровня сопротивления в зоне 1.1450, а затем отскок вниз, либо просто падение. В результате реализованы были оба: в начале недели пара начала падать, затем поднялась к сопротивлению 1.1450 и, отбившись, рухнула вниз – туда, откуда стартовала в минувший понедельник;

- что касается пары GBP/USD, то первую половину недели она следовала прогнозу с точностью 100%: побившись о сопротивление в зоне 1.5480, пара скатилась к поддержке 1.5335, а затем, как и предполагалось, устремилась вверх. Однако, на новостях из Европы, отскок оказался настолько сильным, что пара наконец-то пробила сопротивление 1.5480÷1.5500 и, превратив его в поддержку, перешла в зону, где находилась всю вторую половину лета;

- что касается пары USD/JPY, как и предсказывалась, она продолжила боковой тренд, в котором находилась с конца августа, сузив на 40 пунктов как верхнюю, так и нижнюю границы своих колебаний;

- а вот пара USD/CHF не оправдала надежд экспертов на рост и, так же, как «японец», всю неделю пребывала в боковом движении. Правда, в четверг, после заявлений ФРС, скакнула было вниз, но затем одумалась, и уже в пятницу все вернулось на круги своя.

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Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- на графике Н4 для EUR/USD очень четко просматривается двухнедельный восходящий канал, у нижней границы которого – 1.1300 – пара финишировала в прошедшую пятницу. Рядом находится и достаточно сильная поддержка – 1.1280. Именно поэтому практически все эксперты и индикаторы сходятся во мнении, что движение пары в ближайшие дни будет направлено к верхней границе канала – 1.1450. А вот затем мнения расходятся: 57% экспертов, индикаторы на D1 и графический анализ на Н1 утверждают, что пара продолжит восходящее движение к зоне 1.1500÷1.1550. Оставшиеся же 43% специалистов, графический анализ и индикаторы на Н4 настаивают на переходе пары в боковой тренд с Pivot Point 1.1360;

- практически все, что сказано выше для пары EUR/USD, можно переадресовать и к GBP/USD. Пара сейчас находится у нижней границы восходящего коридора и рядом с сильной зоной поддержки 1.5500, от которой должна уйти к верхней границе 1.5700. А дальше либо пробить ее и уйти еще на 100 пунктов выше, либо перейти в боковой тренд;

- Относительно же будущего пары USD/CHF, подавляющее большинство и аналитиков, и индикаторов сходятся во мнении, что эту неделю пара пробудет в коридоре 0.9550÷0.9675, как это было в конце августа – начале сентября. И только 18% аналитиков считают, что пара поднимется на эшелон выше – в зону 0.9675÷0.9775.

- для пары USD/JPY и эксперты, и индикаторы предрекают продолжение бокового тренда с преобладанием «медвежьих» тенденций. Pivot Point 119.80, первая поддержка – 119.00, следующая – 118.45. Сопротивление – 121.00 и 121.50.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов