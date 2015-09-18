Индекс доллара упал до трехнедельного минимума после решения ФРС

Доллар достиг трехнедельного минимума по отношению к корзине основных валют в пятницу — после того, как ФРС не оправдала ожиданий инвесторов и не подняла процентные ставки.

Сейчас, к 11.36 мск, индекс доллара находится на отметке в 94,34 пункта. EURUSD выросла до 1,1448; USDJPY снизилась до 119,38; GBPUSD выросла до 1,5614.

Мировые перспективы роста, по словам Джанет Йеллен, стали менее очевидными. Это вызвало сильный провал доллара до трехнедельных минимумов против евро и фунта стерлингов, и до четырехнедельного минимума — против канадского коллеги.

Перспектива продолжения мягкой денежно-кредитной политики усилил аппетит инвесторов к риску и к работе с высокодоходными (и высокорисковыми) валютами — таких, как австралийский и новозеландский доллары. К 11.48 мск AUDUSD прибавил 1,16% до 0,7258, NZDUSD вырос на 1,15% до 0,6420.

Эксперты рынка говорят, что аппетит к риску вновь будет ограничивать рост евро в дальнейшем.

13 из 17 политиков FOMC высказались за то, чтобы увеличить ставку до конца года, но уже четверо полагают, что нужно подождать, по крайней мере, наступления 2016. Стратегический отдел Rabobank пишет сегодня в своей записке для клиентов: «Подавляющее большинство в FOMC всё еще ждет роста ставки до конца нынешнего года, и мы считаем, что это произойдет во время декабрьского заседания. Несмотря на то, что Йеллен оставила за собой возможность сделать этот шаг в октябре, мы сомневаемся, что до тех пор макростатистика и глобальный инвестиционный климат сильно изменятся по сравнению с сегодняшним днем».