EURUSD. Карты на столе.

R4 1.1330 дневной максимум 1 сентября

R3 1.1260 дневной максимум 31 августа

R2 1.1240 дневной максимум 3 сентября

R1 1.1200 психологический уровень

1.1160 текущая цена

S1 1.1085 дневной минимум 3 сентября

S2 1.1060 дневной минимум 17 августа

S3 1.1020 дневной минимум 12 августа

S4 1.0960 дневной минимум 11 августа

Последние, перед сентябрьским заседанием Федерального Комитета, Non-farm payrolls уже опубликованы в минувшую пятницу, а чего ждать от этого заседания яснее не стало. Данные вышли смешанные, но в целом, картина получилась довольно оптимистическая. Несмотря на то, что основной показатель вышел значительно хуже прогноза (173к вместо ожидаемых 225к), результат за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения с 215к до 245к, уровень безработицы сократился до рекордно низкого с апреля 2008 года 5,1% и, что особенно важно в условиях крайней озабоченности чиновников из Федерального Резерва динамикой инфляционных показателей, почасовая оплата труда выросла в августе чуть сильнее, чем ожидалось, на 0.3%. С учетом ставшей уже привычной, значительной корректировки данных, вполне можно ожидать, что августовские 173к превратятся в 200к при следующей публикации. Понять, как эти новости влияют на вероятность повышения учетной ставки в сентябре, участникам рынка было непросто, в итоге пара, сходив как вверх, так и вниз, вернулась на прежние уровни. Другими словами, цифры достаточно солидные, чтобы на их фоне можно было начать нормализацию монетарной политики, но окончательное решение члены Комитета примут исходя также из других обстоятельств, таких как замедление экономического роста во многих странах и чрезмерная волатильность на финансовых рынках в последнее время, которые могут стать, или не стать решающими. Таким образом, большая сентябрьская интрига сохраняется.

Техническая картина и торговая стратегия.

В пятницу быки сумели второй раз защитить уровень 1.1090, создав там очередное промежуточное дно. Дневные индикаторы по-прежнему направлены вниз, часовые в данный момент находятся вблизи нейтральных уровней. Фундамент остается крайне негативным для пары, так как вероятность повышения учетной ставки в сентябре весьма существенная, а после выступления Марио Драги в четверг, представить себе значительный рост пары в ближайшее время очень сложно. Технически, зона 1.1090-1.1020 выглядит довольно крепко, и для ее преодоления нужны дополнительные причины. Поэтому продажи от более высоких уровней в районе 1.1280-1.1300 на сегодня выглядят предпочтительно.

Sell limit 1.1280, stop 1.1470, profit 1.1110, 1.1025