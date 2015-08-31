Euro/usd аналитика и прогноз на 31.08.2015

Доброе утро уважаемые трейдеры. Сейчас 08,04 по Московскому времени. Котировка валютной пары Евро-доллар 1,1256.

На сегодняшний день в новостном фоне ожидается выход данных ИПЦ Еврозоны.

Нефть скорректировала свои цены к 49,28 долларов за баррель, золото закрепилось на уровне 1133.32, фондовые индексы в нисходящем тренде.

Сам валютный инструмент сейчас в рамках канала м5 движется к цели 1.1279, отскочив от 1.1153 и закрепившись выше прошлого сопротивления 1.1200. На уровне этой границе 1.1279 мы ожидаем возможность разворота к 1.1200 и 1.1130(нижняя граница ценового канала Н1). Альтернативный вариант пробой быками границы 1.1279 и подъем к 1.1300, где и произойдет консолидация на разворот. Разворот и падение ожидается во 2 й половине рабочего дня, т.е. в течение 3х часов европейской сессии.

Успешных торгов и верного тренда.

Руководитель аналитического департамента Trend news