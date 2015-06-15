Переговоры Греции с кредиторами завершились крахом в воскресенье

Вчера состоялась очередная попытка Алексиса Ципраса договориться с международными кредиторами Греции. Она завершилась провалом. Еврокомиссия сообщила прессе, что по-прежнему сохраняется серьезный разрыв между намерениями Афин и требованиями «тройки». Стороны никак не могут договориться по первичному профициту бюджета, Афины не соглашаются урезать социальные расходы и провести непопулярные реформы. Вчерашняя встреча длилась только 45 минут. Последний шанс для Греции — заседание Еврогруппы (министров финансов еврозоны), которое состоится 18 июня.

Алексис Ципрас, по данным мировой экономической прессы, будет действовать по своим каналам и попытается добиться выделения финансовой помощи напрямую через своих высокопоставленных коллег: 25 июня в Брюсселе состоится саммит глав государств еврозоны, и если там тоже не будет достигнута договоренность, Греции угрожает дефолт и, возможно, выход из единого валютного пространства.

Разумеется, на этих новостях лихорадит евро: он снижается к доллару. К 12.10 мск EURUSD торгуется на уровне 1,1235.