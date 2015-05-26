Евро упал к доллару, иена — на восьмилетнем минимуме

Финансовый кризис в Греции и поднимающая голову оппозиция в Испании отправили во вторник евро к самым низким уровням за месяц по отношению к доллару. К 17.21 мск EURUSD опустилась до уровня 1,0908.
Основные рынки Европы сегодня вернулись к работе после затянувшихся выходных — и находятся в депрессии. В Греции стремительно заканчивается время на то, чтобы договориться с инвесторами, а в Испании на местных выборах вперед вырвалась левая пария Podemos, которая, как и греческая Syriza строго выступает против режима тотальной экономии. К 17.21 мск DAX потерял уже 1,44%; FTSE 100 опустился на 0,85%; САС 40 в минусе на 0,34%. Периферические рынки тоже в миноре: IBEX 35 просел на 0,50%.
На этом фоне
доллар продолжает уверенный подъем,
особенно после того, как Джанет Йеллен
в пятницу дала инвесторам повод ждать
подъема ставки в течение 2015 года. Трейдеры
готовятся к выпуску обширного блока
макростатистики, чтобы оценить состояние
крупнейшей мировой экономики. Первая
волна цифр уже пришла: заказы на товары
длительного пользования показали
солидную прибавку.
Ульрих Лёйхтман, глава отдела форекс-стратегий в Commerzbank, говорит: «Перспектива нормализации политики ФРС становится все более четкой, и конечно, с учетом наличия греческих рисков, на рынке нет ничего, что ослабило бы эту тенденцию. Есть отличные фундаментальные причины для продолжения укрепления доллара, но здесь кроется и небольшая опасность. Если «зеленый» будет укрепляться слишком быстро, то мы увидим отскок, как в марте — начале апреля, потому что сильный доллар может навредить росту экономики США».
Против иены доллар колеблется на восьмилетних максимумах: USDJPY торгуется сейчас на 123,27¥, это уровень 1 июня 2007 года.