Евро упал к доллару, иена — на восьмилетнем минимуме

Финансовый кризис в Греции и поднимающая голову оппозиция в Испании отправили во вторник евро к самым низким уровням за месяц по отношению к доллару. К 17.21 мск EURUSD опустилась до уровня 1,0908.

Основные рынки Европы сегодня вернулись к работе после затянувшихся выходных — и находятся в депрессии. В Греции стремительно заканчивается время на то, чтобы договориться с инвесторами, а в Испании на местных выборах вперед вырвалась левая пария Podemos, которая, как и греческая Syriza строго выступает против режима тотальной экономии. К 17.21 мск DAX потерял уже 1,44%; FTSE 100 опустился на 0,85%; САС 40 в минусе на 0,34%. Периферические рынки тоже в миноре: IBEX 35 просел на 0,50%.

На этом фоне доллар продолжает уверенный подъем, особенно после того, как Джанет Йеллен в пятницу дала инвесторам повод ждать подъема ставки в течение 2015 года. Трейдеры готовятся к выпуску обширного блока макростатистики, чтобы оценить состояние крупнейшей мировой экономики. Первая волна цифр уже пришла: заказы на товары длительного пользования показали солидную прибавку.



Ульрих Лёйхтман, глава отдела форекс-стратегий в Commerzbank, говорит: «Перспектива нормализации политики ФРС становится все более четкой, и конечно, с учетом наличия греческих рисков, на рынке нет ничего, что ослабило бы эту тенденцию. Есть отличные фундаментальные причины для продолжения укрепления доллара, но здесь кроется и небольшая опасность. Если «зеленый» будет укрепляться слишком быстро, то мы увидим отскок, как в марте — начале апреля, потому что сильный доллар может навредить росту экономики США».

Против иены доллар колеблется на восьмилетних максимумах: USDJPY торгуется сейчас на 123,27¥, это уровень 1 июня 2007 года.