ФОРЕКС-ПРОГНОЗ НА 25 – 29 МАЯ 2015г. Упала шляпа!





Упала шляпа, упала на пол,

И ветром шляпу унесло! (группа "На-На")



Как обычно, сначала несколько слов о нашем прогнозе на предыдущую неделю. Тогда мы с большим подозрением отнеслись к мнениям аналитиков, которые единодушно предрекали всем четырем парам рост. «Такого не бывает!» - воскликнули мы и оказались правы. Итак:

- для пары EUR/USD, вспомнив графический анализ и то, что фигура «перевернутая шляпа» уже почти отработана, мы предположили, что, дорисовывая у этой шляпы второе поле, пара резко уйдет вниз к отметке 1.1070, что и произошло;

- прогноз для пары GBP/USD также был исполнен с точностью в 100%: пара послушно отбилась от верхней границы коридора и финишировала у его нижней отметки – 1.5500;

- последние несколько месяцев мы много раз говорили о стремлении USD/JPY достичь высоты 122.00, и все это время пара никак не могла преодолеть уровень 120.50. Наконец долгожданный прорыв произошел, и пара почти достигла заветной вершины, окончив неделю на отметке 121.55;

- говоря о поведении пары USD/CHF, мы предположили ее рост по крайней мере до зоны 0.9290÷0.9380. Пара быстро справилась с поставленной ей задачей и со вторника по пятницу пребывала в выделенном ей коридоре, только под самый «занавес» недели устремившись дальше вверх вслед за индексом потребительских цен США.

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Теперь о прогнозе на предстоящую неделю. Обобщая мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- для пары EUR/USD история с вторым полем упавшей «шляпы», возможно, еще не окончена и, судя по мнению части экспертов (↑ - 42%, → - 6%, ↓- 52%), не исключено ее движение вверх, хотя индикаторы почти единогласно указывают на ее падение (↑ - 9%, → - 9%, ↓- 82%). Уровень 1.1000 может стать очень сильной поддержкой для пары, от которого она уйдет вверх. Если пара сумеет преодолеть сопротивление в зоне 1.1110, то затем она перейдет в боковой тренд 1.1110÷1.1400, продолжая дорисовывать «шляпу». Если же окажутся правы индикаторы и EUR/USD, прорвав поддержку на 1.1000, уйдет вниз, то она вполне может достичь зоны 1.0660÷1.0800;

- судя по всему, GBP/USD также достигла сильного уровня поддержки 1.5500. Аналитики думают каждый о своем (↑ - 38%, → - 32%, ↓- 30%), индикаторы тоже: на таймфрейме Н4 голосуют за движение вниз, на D1 – наоборот, вверх. Поэтому мы возьмем на себя смелость предположить, что в ближайшие несколько дней пара будет колебаться в диапазоне 1.5500÷1.5800;

- относительно будущего пары USD/JPY мнения экспертов также разделились (↑ - 38%, → - 12%, ↓- 50%), индикаторы же (↑ - 91%, → - 9%, ↓- 0%) однозначно на стороне «быков», которые, с большой долей вероятности, опираясь на поддержку 120.70, будут подталкивать пару вверх к высоте 122.00. Второй сильный уровень поддержки 120.20;

- USD/CHF. Уже неоднократно отмечалась сильная обратная корреляция этой пары с EUR/USD, поэтому для нее возможны два сценария: первый – рост до очень сильного уровня сопротивления 0.9500 и только затем отбой вниз, или второй вариант – падение начиная уже с понедельника. В этом случае поддержки расположены на уровнях 0.9370 (слабая) и 0.9300 (основная).

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов