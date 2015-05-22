Дайджест 18-22 мая: Главные события, от прогноза МВФ по российской экономике до рисков технологий трейдинга

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Прогноз по российской экономике от МВФ не совпал с оценкой Минэкономразвития. Чья точка зрения вернее?
- РИА Новости: МВФ обещает замедление инфляции в России до 12,5% к концу 2015 года
- Коммерсант: Министерство экономического оптимизма. МВФ и Минэкономики разошлись в оценках перспектив развития России
- Deutsche Welle: МВФ дал негативный прогноз экономической ситуации в России
- ВВС Русская служба: МВФ улучшил прогноз по российской экономике
- РБК: МВФ призвал Россию к проведению экономических реформ
- РБК: Уникальный долг: почему МВФ не спешит трактовать договор Киева и Москвы
- РИА Новости: Россия будет обсуждать с МВФ свои интересы при оказании помощи Украине
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: По кому ударит сокращение бюджета; Риски, связанные с новыми технологиями трейдинга; Мост в Крым.
- РБК: Затянуть пояса: кто больше всех пострадает от секвестра бюджета 2016 года
- РБК: Глава Сбербанка объявил о завершении острой фазы кризиса
- MQL5 Blogs: Центробанк РФ готов снова понизить ставку
- MQL5 Blogs: Брокеров заставят хранить и предоставлять информацию обо всех сделках на рынке форекс
- MQL5 Blogs: Регуляторы напомнили о рисках, связанных с новыми технологиями трейдинга
- Коммерсант: Опустевшим промплощадкам ищут инвесторов. Фонд развития моногородов обсуждает смену модели работы
- Deutsche Welle: Эксперт: Чем быстрее будут строить мост в Крым, тем дороже он обойдется
- MQL5 Blogs: Видео: Степан Демура. Мысли об идеальных торговых системах и прогнозы на ближайший квартал
- Вести Экономика: Почему инвесторы не боятся вкладывать в облигации?
Новости валютного и сырьевого рынков: Индекс биткоина на нью-йоркской бирже; Прогноз на нефтяные цены от Deutsche Bank; Перспективы золота.
- Investing.com: Прогноз курса золота и серебра на 22 мая
- UTmagazine: Перспективы золота на 2015г
- Вести Экономика: Deutsche Bank: рост цен на нефть застопорится
- Вести Экономика: Реструктуризация Saudi Aramco изменит нефтяной рынок
- MQL5 Blogs: Доллар снижается против основных валют: идет фиксация прибыли
- Вести Экономика: В октябре долларовой системе будет нанесен удар
- MQL5 Blogs: Индекс биткоина впервые появится на бирже NYSE
Новости компаний: Мнение бизнеса о том, стабилизировалась ли экономика; Каким предпринимателям помогают материально; Манипуляции крупных банков на валютном рынке и их наказание.
- РБК: Конец кризиса: поверил ли бизнес в заявления о стабилизации в экономике
- Ведомости: Санировать проблемный банк дороже, чем отозвать у него лицензию, выяснил Сбербанк
- Ведомости: Сбербанк зовет россиян инвестировать в американские биотехнологии
- Коммерсант: На карманные доходы. Упавшая прибыль пошла на растущие дивиденды
- Коммерсант: Грант побери. Каким предпринимателям помогают материально
- Вести Экономика: Терминал раздора: Латвия выбирает "Газпром"
- Коммерсант: "Роснефть" меняет правовую базу. Игорь Майданник покидает компанию
- ВВС Русская служба: Пять крупнейших банков оштрафованы на 5,7 млрд долларов
- Euronews: Крупные банки оштрафованы еще на 6 миллиардов долларов за манипуляции на валютном рынке
- ВВС Русская служба: Deutsche Bank в Москве подозревают в отмывании денег
В мире: Разрыв между бедными и богатыми; Новая эра партнерства Китая и стран Персидского залива; Противоборство Японии и Китая; Признаки надвигающейся бури на Уолл Стрит.
- ВВС Русская служба: Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает расти
- Вести Экономика: Силуанов: Украина, по сути, объявила дефолт
- Euronews: Airbus предостерег Лондон от выхода из ЕС
- MQL5 Blogs: 10 признаков надвигающейся бури на Уолл-стрит
- MQL5 Blogs: «Минутки» ФРС: 5 вещей, на которые надо обратить внимание
- Вести Экономика: Драги: рост во всех странах еврозоны слишком слабый
- MQL5 Blogs: Мэттью Линн: Марио Драги выпустил в Европу множество мыльных пузырьков
- MQL5 Blogs: Япония действует в пику Китаю и на 30% расширяет свои вложения в азиатскую инфраструктуру
- Вести Экономика: Банк Японии сохранил курс монетарной политики
- Euronews: Китай и страны Персидкого залива: эра нового партнерства