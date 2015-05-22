Дайджест 18-22 мая: Главные события, от прогноза МВФ по российской экономике до рисков технологий трейдинга

Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Прогноз по российской экономике от МВФ не совпал с оценкой Минэкономразвития. Чья точка зрения вернее?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: По кому ударит сокращение бюджета; Риски, связанные с новыми технологиями трейдинга; Мост в Крым.



Новости валютного и сырьевого рынков: Индекс биткоина на нью-йоркской бирже; Прогноз на нефтяные цены от Deutsche Bank; Перспективы золота.



Новости компаний: Мнение бизнеса о том, стабилизировалась ли экономика; Каким предпринимателям помогают материально; Манипуляции крупных банков на валютном рынке и их наказание.



В мире: Разрыв между бедными и богатыми; Новая эра партнерства Китая и стран Персидского залива; Противоборство Японии и Китая; Признаки надвигающейся бури на Уолл Стрит.

