Индекс биткоина впервые появится на бирже NYSE

Поклонники криптовалюты биткоин ликуют — она наконец-то добралась до Нью-Йоркской биржи NYSE. Совсем скоро на этой фондовой площадке появится новый индекс с тикером «NYXBT». Первое время средний уровень цены за один биткоин будет вычисляться на основе данных от биржи Coinbase, которая расположена в Сан-Франциско. Котировки с других площадок будут также постепенно учитываться при оценке индекса.

Как сообщает президент NYSE Group Томас Фарли, американская фондовая биржа будет один раз в сутки давать информацию о средней стоимости биткоина, и эти данные смогут уже использовать инвесторы в качестве какого-то ориентира цены. Индекс криптовалюты NYXBT включат в группу NYSE Global Index Feed.

По словам президента биржи, их клиенты давно просили ввести этот индикатор, потому что хотят следить за ценой биткоина, проводить транзакции, торговать и инвестировать, используя этот новый класс активов. Задача нового индекса — сделать рынок биткоин более прозрачным, потому что сейчас в мире есть огромное множество биткоин-площадок, на которых стоимость криптовалюты порой очень сильно отличается, а некоторые работают не совсем стабильно.

Известно, что фондовая биржа NYSE уже инвестировала в Coinbase $75 млн в январе 2015 года, чтобы постепенно подготовить новый индекс для рынка.