Мэттью Линн: Марио Драги выпустил в Европу множество мыльных пузырьков

Колумнист портала MarketWatch Мэттью Линн размышляет о том, поможет ли Европе QE. Он перечисляет пять очевидно выросших рынков, но предупреждает об опасности бездумного вкачивания денег в экономику региона.



"Шестьдесят миллиардов евро сюда. Сто миллиардов туда. ЕЦБ начал свою программу количественного смягчения: регулятор покупает активов на 60 млрд евро в месяц. Фронтальная загрузка QE заставляет монетный двор во Франкфурте ежемесячно чеканить до 100 млрд евро или даже больше. Короче говоря, всё это — реальные деньги.

Несомненно, эффективность QE, его плюсы и минусы, его роль в подъеме реального сектора экономики ученые будут обсуждать еще несколько поколений — и вряд ли придут к каким-либо окончательным выводам. Возможно, программа вытянет Европу из рецессии — или, может быть, в конечном итоге они начали бы расти и самостоятельно?



Одну вещь сейчас можно сказать с полной уверенностью: QE взвинчивает цены на активы. Серия мыльных пузырьков, выдутых Марио Драги, уже разлетелась по еврозоне. Для немногих инвесторов-счастливчиков QE уже творит свое волшебство.

У президента ЕЦБ, вероятно, не было другого выбора, кроме как наконец стиснуть зубы и начать проводить собственную версию QE. Европа быстро уходила в дефляцию, а цены падали даже в таких странах, как Испания. Экономика сползала в депрессию, а уровень безработицы неуклонно повышался. Только настоящим сюрпризом стало то, что QE планируется проводить так долго. Цены на активы начали расти как на дрожжах: вот пять рынков, которые уже получают выгоды от той денежной приливной волны, которую пригнал к европейским берегам Марио Драги.

Во-первых, давайте взглянем на испанское строительство. Всего лишь пару лет назад мы читали о том, что Испания была усеяна пустыми микрорайонами и аэропортами, в которых принимался один рейс в день. Всё это было несчастным наследием строительного бума, который бушевал здесь в середине прошлого десятилетия. А вот сейчас подъемные краны снова в действии. Объемы строительства в Испании выросли на 12% в годовом выражении, это теперь самый быстрорастущий сектор экономики. Расход цемента вырос на 8% с начала года, и рынок недвижимости снова насвистывает веселые песенки.

Во-вторых, перенесемся в Дублин. В разгар последнего экономического бума сложно было найти более горячий рынок, чем ирландский рынок жилья. А потом было сложно найти рынок, который пострадал бы сильнее, чем ирландский рынок жилья. Теперь волна снова вернулась сюда, и те, кто всё еще имеет вложения в этот рынок, чувствует себя небывалым счастливчиком. Ирландские цены на дома взлетели на 16% в годовом исчислении, а в столице — на все 22%! Изумрудный тигр ловит очередную волну горячих денег, и бум начинается снова. Не удивляйтесь, если цены продолжат расти — пока еще есть куда.

В-третьих, посчитаем заработную плату в кошельке немецкого рабочего. В течение десяти последних лет зарплаты в самой сильной экономике Европы еле двигались. Теперь что-то начинает изменяться. Профсоюз металлургов обеспечил рост зарплат в своей сфере на 3,4% - достойный рост в стране, где по-прежнему царит угроза дефляции и цены практически не растут. Другие рабочие тоже хотят более выгодных условий. Например, сейчас в Германии бастуют машинисты поездов, вот уже девятый раз за год: они хотят 5%-ного повышения зарплаты и укороченной рабочей недели. К концу года заработная плата в стране, вероятно, полетит вперед галопом, до рекордных уровней.

В-четвертых, обратим внимание на мальтийские активы. Крошечный остров в Средиземном море, как ожидается, в этом году продемонстрирует самый быстрый рост ВВП в еврозоюзе: на 3,6%. Цены растут не так быстро, как в Дублине, но недвижимость все же подорожала на 10% в годовом выражении — это второе место в Европе. Некоторые местные банки сообщают, что их балансы увеличились за год на 40%. Что же здесь произошло? Мальтийская экономика внезапно показала всплеск конкурентоспособности? Маловероятно. Просто Мальта становится новым Кипром — оффшорным убежищем, в котором все горячие деньги Европы находят свой временный дом.

И, наконец, в-пятых, прогуляемся на португальскую фондовую биржу. На первый взгляд, сложно придумать какие-нибудь особо хвалебные эпитеты для экономики страны, которая всего лишь четыре года назад была спасена евросообществом из финансовой пропасти. Экономика в этом году вырастет всего лишь на 1,6% (и то если не случится ничего плохого). Безработица по-прежнему зашкаливает за цифру в 13% и незаметно, чтобы ситуация улучшалась. Но — вы не поверите! - фондовый индекс Лиссабонской биржи, PSI, вырос с начала года на 25%! Сегодня, таким образом, он становится одним из сильнейших рынков мира.







В действительности, центробанки могут печатать деньги в любой момент, когда захотят. Но они не могут контролировать, куда потом уйдут эти деньги. Некоторые из восходящих движений на рынках могут быть полезными. К примеру, рост зарплаты в Германии может помочь сбалансировать сальдо торгового баланса в этой стране.

Но в остальном приливная волна Драги, скорее всего, просто породила еще одну серию мыльных пузырей. Это может обогатить некоторых инвесторов, но это не спасет экономику еврозоны. И неизбежно будет очень больно, когда эти пузырьки наконец лопнут."

Мэттью Линн, для портала MarketWatch. Перевод MilkySun

