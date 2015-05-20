10 признаков надвигающейся бури на Уолл-стрит

Фондовый рынок США сейчас находится на рекордно высоких уровнях. Однако многие аналитики ждут сильной встряски, коррекции рынка. Разумеется, ожидания эти основываются на веских доводах и вполне ощутимых признаках. Интернет-портал CNN-Money перечисляет топ-10 причин, которые, по мнению множества экспертов рынка, сыграют свою роль в грядущем обрушении Уолл-стрит.



На десятом месте — рекордное замедление в Китае. Ни для кого не секрет, что экономика Китая замедляется. Неизвестно, как долго это будет продолжаться. Центробанк Китая начал снижать процентную ставку, чтобы подстегнуть рост, но признаков разворота на горизонте пока не видно. Китайская экономика в первом квартале выросла всего на 7%: это самый медленный темп роста с 2009 года.

На девятом месте — фундаментальная необходимость в коррекции. Многие эксперты считают, что коррекция необходима, она оздоравливает рынок, «вычищая» с него раздутые и некачественные активы. Коррекции на американском фондовом рынке (спада на 10% или более) не было уже с 2011 года. Исторически это самый долгий период подъема, и пока нет признаков снижения. S&P 500 на этой неделе достиг очередного исторического максимума. Поэтому чисто статистически спад на рынке всё ближе: Уолл-стрит не может все время расти.

На восьмой ступеньке уверенно разворачивается греческая драма. В среде инвесторов по-прежнему сильны опасения, что Греция объявит дефолт по своим долгам. В последнее время переговоры продвинулись, но до успешного разрешения ситуации по-прежнему далеко. Это вызывает неопределенность на рынках, а она, в свою очередь, считается ключевым ингредиентом для возникновения сильной волатильности.

Некоторые экономисты считают, что вероятность дефолта Греции и выхода ее из единого валютного пространства составляет 30% — 40%.

Седьмое место занял сильный доллар. Доллар слегка потерял импульс, набранный ранее в этом году, но он по-прежнему гораздо сильнее к большинству мировых валют, чем год назад. Это — крупная проблема для больших корпораций и работодателей Америки.

Во вторник Walmart сообщила, что ее доходность в первом квартале 2015 года сильно пострадала от укрепления «зеленого». Международные продажи компании упали на 6,6% по сравнению с первым кварталом 2014 года. Многие другие транснациональные корпорации (Coca-Cola, McDonalds) утверждают, что усилившийся доллар сильно «подрезал» прибыль зарубежных подразделений.

На шестом месте разместилась ФРС. Инвесторы по всему миру ждут, когда же американский регулятор повысит свою ключевую процентную ставку. Это повлияет и на американский рынок, и на глобальную экономику. Если ФРС начнет действовать слишком рано (а повышение ставок в июне теоретически еще возможно) или слишком поздно — рынки могут отреагировать на это глобальной распродажей. Срок повышения ставки — один из ключевых факторов, определяющих сейчас все движение глобальной экономической системы.

На пятом месте — американские компании, которые уже не строят свой бизнес так, как несколько лет назад. Капитальные затраты — это деньги, которые компания тратит на себя, будь это ремонт офиса, покупка нового оборудования или другие инвестиции в развитие. Так вот, капитальные затраты за первый квартал 2015 года выросли на 2,4%. Это лучше, чем год назад, однако значительно ниже 26% в 2011, 19% в 2012 и даже 4,8% в 2013 году.

Четвертое место оккупировала проблема P/E. Коэффициент цена/прибыль (P/E) — это финансовый показатель, который равен отношению рыночной капитализации компании к ее годовой прибыль. Низкие значения показателя сигнализируют о недооцененности компании. Если коэффициент высок — значит, перед нами переоцененная компания.

Так вот, сейчас для американских акций P/E аномально велик. Сейчас среднее значение этого коэффициента для фондового рынка Америки находится в самой высшей точке с 2007 года, с момента перед крахом рынков. Это не обязательно говорит о том, что история повторится, но возникает вопрос: много ли еще осталось пространства для разбега бычьего рынка?

На третьей ступеньке пьедестала разливается нефть. Да, черное золото отскочило после обрушения до 43 долларов за баррель в марте. Сегодня WTI стоит 58,78 долларов. Тем не менее, это куда меньше 100 долларов за баррель в августе прошлого года. Это очень сильно бьет по большинству энергетических компаний и оказывает давление на страны, экономика которых построена на продаже энергоносителей (яркие примеры таких стран — Россия и Саудовская Аравия).

Просто сегодня на мировом рынке слишком много нефти. Движение нефтяной цены — важнейший фактор развития рынков в этом году. Если она будет падать и дальше — фондовая Америка обязательно отреагирует на это.

Второе место — у большого вопросительного знака: «Где прибыль?». Американские компании в этом году получили неубедительную прибыль из-за усилившегося доллара и замедления Китая. Рост прибыли в первом квартале значительно слабее по сравнению с предыдущими годами бычьего рынка.

И, наконец, первое место — у многострадальной экономики США. Экономический рост в первом квартале был еле заметным, да и во втором квартале будет ненамного лучше: прогнозируется прирост ВВП меньше, чем на 1%.

Многие экономисты по-прежнему верят в то, что Америка наберет обороты к концу года, но этого может быть слишком мало, да и произойдет это слишком поздно, чтобы спасти фондовый рынок от коррекции.



Patrick Gillespie, для CNN-Money. Пересказ — Lesnik007.

