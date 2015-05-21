Доллар снижается против основных валют: идет фиксация прибыли

На азиатских торгах в четверг доллар снизился против иены. К 10.39 мск USDJPY торгуется на уровне 121,04 ¥. После недавнего ралли доллара, когда американец поднялся до двухмесячного максимума, началась фиксация прибыли. Кроме того, японские экспортеры начали продавать доллары — в конце месяца это регулярное явление: чтобы по всей форме закрыть финансовый период, фирмам нужны иены.

Против евро американец тоже немного упал: к 10.39 мск EURUSD подросла на 0,23% до 1,1118. Пара GBPUSD относительно стабильна: к 10.40 она находится на отметке 1,5550.

Австралийский и новозеландский доллары тоже выросли относительно своего заокеанского коллеги: к 10.41 мск AUDUSD торгуется на 0,7895, NZDUSD – на 0,7324.



Индекс доллара против основной корзины валют снизился к 10.43 мск до отметки 95,38, на 0,29%.

Аналитики предполагают, что снижение временное, и что устойчивый рост доллара все равно продолжится в ближайшее время. Дополнительных импульсов для американца многие инвесторы ждут сегодня, когда выйдет в свет очередная порция важной статистики из США. Предполагается, что доллар против иены проверит уровень 122,04, самый высокий с 10 марта.