Япония действует в пику Китаю и на 30% расширяет свои вложения в азиатскую инфраструктуру

В четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ обнародовал план по расширению на 30% японского финансирования инфраструктурных проектов в Азии. Это свидетельствует о намерениях Токио противопоставить свой проект китайской инициативе по созданию нового регионального инвестиционного банка (AIIB).

Щедрое предложение Японии



Господин Абэ пообещал выделить в ближайшие 5 лет порядка $110 млрд на финансирование «инвестиций в высококачественную инфраструктуру» в Азии. Деньги будут выделены в том числе за счет расширения кредитных возможностей Азиатского Банка Развития и выделения кредитов в иене от японского правительства. Абэ явно пытается продемонстрировать серьезные отличия своих усилий от агрессивной политики Китая по сбору денег в новый банк. Японский премьер делает акцент на высоком качестве проектов, которые может предложить инвесторам Япония, с ее богатым опытом в энергосберегающих технологиях и в организации надежных систем общественного транспорта.

«Мы должны распространять инновации в каждый уголок Азии. Здесь не должно быть пространства для дешевых некачественных решений», — сказал Абэ на Токийской конференции, организованной Nikkei Inc, в которой участвовали несколько азиатских лидеров. — «Япония намерена сыграть важную роль в финансировании и рада тому, что Азия начинает выбирать инновационные инфраструктурные проекты».

Новая инициатива Токио предполагает финансирование дорогих, но прочных, экологически чистых и защищенных от стихии проектов — таких, как метро, мосты и т. д. Сумма, запланированная Синдзо Абэ, недостаточна для удовлетворения огромного спроса на финансирование инфраструктуры в регионе. По оценкам АБР, в Азию требуется «закачать» около 8 триллионов долларов в ближайшее десятилетие.



Удивительные совпадения



Новый проект господина Абэ предложен именно в тот момент, когда Китай готовится к запуску AIIB, который уже в этом году обзаведется примерно 110 миллиардами долларов. США и Япония до сих пор оставались в стороне от нового проекта, указывая на свою озабоченность по поводу управления AIIB. Они заявляли, что это подорвет положение существующих международных кредиторов, в которых, кстати, США и Япония играют ведущие роли. К примеру, Япония — крупнейший акционер Азиатского Банка Развития, президентом которого традиционно становятся японцы.

Пекин, который неоднократно критиковал международные финансовые организации — Всемирный Банк и Международный валютный фонд, в которых слишком сильно доминируют США и Европа — сейчас предпринимает очень мощную попытку поднять уровень влияния Китая в глобальных делах.



В знак того, что существующие международные кредиторы тоже пытаются отгородиться от китайских финансовых амбиций, Всемирный Банк в среду предложил Индонезии 11 млрд долларов в качестве новых кредитов на ближайшие 3 — 4 года для развития базовой инфраструктуры. В своей сегодняшней речи господин Абэ одобрил недавно представленный план по расширению потенциала кредитования АБР на 50%. Он также поддержал возможное увеличение капитала банка (который сейчас составляет $153 млрд). Господин Абэ ни слова не сказал в своем выступлении об AIIB.

Между тем, в китайском проекте изъявили желание поучаствовать 57 стран, включая Великобританию и Германию. В настоящее время их представители находятся на совместной встрече в Сингапуре, чтобы обсудить проект соглашения и оперативной политики банка.