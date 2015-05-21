Центробанк РФ готов снова понизить ставку

"Падение ВВП в текущем году оцениваем в 2,5%, пик падения придется на III квартал, к концу года ситуация улучшится", - заявил сегодня глава министерства финансов РФ Антон Силуанов, передает издание «Вести. Экономика». Пару дней назад глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев говорил, что спад экономики России будет меньше прогнозных 2,8% по итогам 2014 года.

По мнению Антона Силуанова, если снизить дефицит и долю нынешних расходов бюджета, можно было бы открыть дорогу для роста частных инвестиций и экономики. На сегодняшний день профицит платежного баланса составляет 5-6%, и дальнейших рисков здесь пока министерство не видит. "Мы ожидаем инфляцию по итогам года около 11%, данные последней недели говорят, что этот показатель имеет тенденцию к снижению", - заявил Силуанов.

Прежде в Банке России заявляли, что в условиях развития импортозамещения, диверсификации источников финансирования, смягчения внутренних условий кредитования и роста цен на нефть ожидается восстановление квартальных темпов роста ВВП. А сегодня первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что Банк России готов и далее снижать ставку, если продолжится снижение инфляционных ожиданий. Очередное заседание совета директоров Банка России состоится 15 июня 2015 года.



На данный момент ключевая ставка Банка России составляет 12,5%, она действует с 5 мая 2015 года.

