Брокеров заставят хранить и предоставлять информацию обо всех сделках на рынке форекс

Похоже, центробанк РФ вновь пытается навести порядок на рынке форекс в России. Первое требование - начать внутренний учет. По задумке регулятора, форекс-дилеры с октября должны будут вести учет по всем сделкам, а также фиксировать все изменения и в случае чего предоставлять эту информацию регулятору. Об этом сообщает сегодня газета «Ведомости».

Брокерам нужно будет непрерывно фиксировать всю информацию о контрагентах, заявках, денежных средствах, котировках, обязательствах, обеспечении, финансовых результатах заключенных договоров и т.д., - говорится в пояснительной записке центробанка к документу.

На данный момент форекс-дилеры не обязаны предоставляют российскому регулятору информацию о сделках. «Предусмотренные новые правовые условия потребуют финансовых и временных затрат, надеюсь, что все компании справятся», — говорит председатель правления ЦРФИН (саморегулируемая организация форекс-брокеров) Вадим Виноградов.



Наоборот, в нереальности выполнения таких требований уверен вице-президент ГК «Телетрейд» Дмитрий Дригайло. По его мнению, начать вести учет и предоставлять отчетность регулятору с октября невозможно, потому что пять месяцев может попросту не хватить на подготовку.

В целом в планах регулятора стоит задача повысить прозрачность компаний и защитить клиентов от недобросовестных брокеров. Тогда и самим компаниям будет проще разбираться с претензиями пользователей, считает Вадим Виноградов.