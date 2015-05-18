Видео: Степан Демура. Мысли об идеальных торговых системах и прогнозы на ближайший квартал

Успешные трейдеры зарабатывают деньги молча и много - Демура больше аналитик,чем трейдер -смысл успешному трейдеру чесать по ТВ на разных каналах про торговлю -завлекать на Форекс лохов? Так на них много не заработаешь - а то,что надо торговать строго по какой то системе -в этом он прав на 100% - можно многого и не знать,но зарабатывать неплохие деньги - просто выполняя требования выбранной системы(стратегии) торговли и все -никакого фундамента - это сплошное засорение мозгов -Форекс -это техника и больше ничего. Кто до этого доходит ,тот и на коне -но их мало -это точно -не все выдерживают - тут больше психологии. А прогнозировать куда пойдет рынок - так у него два пути всего - вверх или вниз - тут большого ума не надо - соблюдай риски -работай со стопами -будешь по любому в плюсе - главное выдержка и нервы ,ну и немного знаний определенных.



Зашел сюда уже после работы -у меня план 20 пипсиков в день -больше не надо -по евро уже взял -теперь есть время поговорить - за Степой слежу давно -пробовал следовать его прогнозам когда то -но потом понял кой чего - слушать аналитиков -неблагодарное дело -одно дело языком чесать -другое -деньги зарабатывать. Как то так. На новостях никогда не работаю.

