Видео: Степан Демура. Мысли об идеальных торговых системах и прогнозы на ближайший квартал

В очередном выпуске программы «Рынок. Онлайн» на канале РБК, который вышел в эфир в конце прошлой недели, Степан Демура корректирует свои прогнозы и вновь отвечает на вопросы телезрителей. Аналитик стал настолько популярен в российской современности, что ему даже присылают иногда вопросы в форме полноценных стихотворений.
Впрочем, интереснее здесь посмотреть как раз на те поправки, которые сам себе делает Демура — в частности, он признает, что опять ошибся со сроками - «на квартал», а также верит в то, что рубль еще укрепится на уровне 46-47 руб. за доллар — до конца мая. Затем все будет еще интереснее, говорит он. О том, почему иногда новости только отвлекают от торговли, о том, какие торговые системы помогают заработать, и о многом другом - смотрите в сегодняшнем видео.
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