«Минутки» ФРС: 5 вещей, на которые надо обратить внимание

Сегодня будет обнародован протокол апрельского заседания ФРС, после которого было объявлено о замедлении экономического роста. От «минуток» рынки ждут большей детальности и хотя бы каких-нибудь определенных высказываний о повышении процентной ставки ФРС. Газета The Wall Street Journal опубликовала своеобразную памятку: список из пяти пунктов, на которых нужно будет обратить внимание, пристально изучая протокол.

Сроки увеличения ставки

Ранее в этом году несколько представителей ФРС предполагали, что плавный подъем ставки от почти нулевого уровня начнется с середины года. Однако сейчас многие члены правления американского регулятора сомневаются в том, что поднимать ставку сейчас — хорошая идея. Они ссылаются на слабую макростатистику, включая ухудшение обстановки на рынке труда. «Минутки» могут пролить чуть больше света на точку зрения каждого руководителя относительно вероятного времени подъема ставки.

Пересмотр перспектив роста

На своей встрече в марте ФРС резко снизила свою оценку экономического роста в этом году. Протокол апрельского заседания, которое произошло шестью неделями позже, сразу после поступления новой порции слабой макростатистики, может показать признаки того, что в июне прогнозы снова снизятся.

Новые тревоги по рынку труда

Казалось бы, к концу 2014 года рост занятости в США набирал обороты, однако в этом году он остыл. Прирост рабочих мест в течение последних трех месяцев составил в среднем 191 000 в месяц. Сравните с 318 000 в предыдущем квартале! Апрельская встреча произошла на фоне самого разочаровывающего отчета по занятости — за март. Протокол может пролить свет на то, считают ли руководители ФРС этот спад временным. Напомним, все они в один голос говорят, что хотят сначала увидеть дальнейшее улучшение на рынке труда, а потом уже начать повышать ставку.

Стабилизация инфляции

И еще руководство ФРС постоянно высказывается, что ставка не будет поднята, прежде чем инфляция не начнет «достаточно уверенно» идти к целевому уровню в 2%. Предпринятые регулятором меры пока не привели к желаемому результату — по предварительным прогнозам, инфляция пока останется на прежнем уровне. Но некоторые признаки демонстрируют начало стабилизации. Протокол заседания может дать более подробную информацию о том, как продвигаются дела.

Переходы между лагерями внутри ФРС

Низкий постоянный уровень инфляции побуждает двух чиновников ФРС, Нараяну Кочерлакоту (ФРС Миннеаполиса) и Чарлза Эванса (ФРС Чикаго), советовать коллегам подождать с подъемом ставки до 2016 года. Протокол апрельской встречи покажет, не присоединились ли к их лагерю другие члены правления, особенно на фоне крайне слабых данных, поступавших в апреле. Председатель ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, похоже, смягчил свою решимость поднять ставки в этом году — но по слухам, он все еще надеется на то, что это будет возможно.