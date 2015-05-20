Регуляторы напомнили о рисках, связанных с новыми технологиями трейдинга

Стремительный рост доли алгоритмического трейдинга и уменьшение роли крупных банков меняют финансовые рынки и потенциально влекут за собой повышение уязвимости системы. Об этом рассказали американские регуляторы в своем ежегодном докладе об угрозах для мировой финансовой системы. Совет по надзору за финансовой стабильностью — это группа старших должностных лиц, включая руководителей ФРС и Комиссии по ценным бумагам и биржам. В докладе Совета говорится еще и о рисках от клиринговых центров — группы фирм-посредников, которые стали важной частью инфраструктуры финансовых рынков.

На заседании Совета, которое прошло во вторник, Джанет Йеллен заявила: «Мы должны постоянно смотреть вперед и учитывать всё новые и новые риски. Наша работа еще далека от завершения».

Госпожа Йеллен и другие чиновники говорили об озабоченности участников рынка по поводу ухудшившейся ситуации с ликвидностью на рынке. Рост высокоскоростного электронного трейдинга — потенциально дестабилизирующий фактор, по словам Совета. «Он тесно связывает разрозненные части финансовых рынков друг с другом, усиливая ценовые сдвиги в периоды напряженности на рынке».

Совет пока воздерживается от того, чтобы рекомендовать какие-либо конкретные действия, кроме просьбы собирать данные и делиться ими с регуляторами.