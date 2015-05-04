Американский доллар подрос. Иена, евро и осси снижаются

Индекс американского доллара к корзине основных валют остается выше двухмесячного минимума в 94,399, установленного в прошлый четверг. На момент 10.30 мск он вырос до 95,55 (+0,18% к предыдущему закрытию). В течение последних нескольких недель доллар отступал: из США поступала слабая статистика, а это дает повод полагать, что ставка ФРС в ближайшее время не вырастет. Бычьи ставки на доллар, соответственно, стали не такими активными. Однако аналитики говорят, что тенденция «сильного доллара» в долгосрочной перспективе останется без изменений. Стефан Хофер, главный инвестиционный советник по азиатским рынкам в BNP Paribas Management (Гонконг), комментирует ситуацию: «На рынке складывается ощущение, что сильный доллар становится ощутимым тормозом экспорта США, и это было подкреплено недавним релизом статданных по ВВП. Тем не менее, долгосрочная перспектива остается прежней: США находится на пути к повышению ставок ФРС, скорее всего, это случится в сентябре».



USDJPY потеряла 0,02% до 120,11¥.

Евро тоже снижается: EURUSD торгуется на уровне 1,1157 (-0,37%).

В понедельник идет вниз австралийский доллар: AUDUSD к 10.13 мск опустилась до отметки 0,7829. Рынок опасается, что Резервный Банк Австралии во вторник может объявить о снижении процентной ставки. Дополнительное давление на осси оказала слабая макростатистика PMI производственного сектора Китая: при ожидавшемся значении индекса в 49,4 он показал уровень только 48,9. Австралийский доллар всегда чутко реагирует на китайскую статистику.

Фунт стерлингов растет: он уже немного отыграл свою пятничную потерю и к 10.48 мск торгуется на 1,5136$. Впереди всеобщие выборы в Великобритании, которые состоятся 7 мая. Это добавляет в ситуацию с национальной валютой много неопределенности. К тому же рост производства в Британии резко замедлился в апреле. Всё это создает сильное давление на стерлинг: аналитики ANZ в своей записке для клиентов рекомендует инвесторам оставаться в коротких позициях по стерлингу против осси, киви и канадца.