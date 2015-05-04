Американский доллар подрос. Иена, евро и осси снижаются

Индекс американского
доллара к корзине основных валют остается
выше двухмесячного минимума в 94,399,
установленного в прошлый четверг. На
момент 10.30 мск он вырос до 95,55 (+0,18% к
предыдущему закрытию). В течение последних
нескольких недель доллар отступал: из
США поступала слабая статистика, а это
дает повод полагать, что ставка ФРС в
ближайшее время не вырастет. Бычьи
ставки на доллар, соответственно, стали
не такими активными. Однако аналитики
говорят, что тенденция «сильного доллара»
в долгосрочной перспективе останется
без изменений. Стефан Хофер, главный
инвестиционный советник по азиатским
рынкам в BNP Paribas Management (Гонконг),
комментирует ситуацию: «На рынке
складывается ощущение, что сильный
доллар становится ощутимым тормозом
экспорта США, и это было подкреплено
недавним релизом статданных по ВВП. Тем
не менее, долгосрочная перспектива
остается прежней: США находится на пути
к повышению ставок ФРС, скорее всего,
это случится в сентябре».
USDJPY потеряла 0,02% до 120,11¥.
Евро тоже снижается: EURUSD торгуется на уровне 1,1157 (-0,37%).
В понедельник идет вниз австралийский доллар: AUDUSD к 10.13 мск опустилась до отметки 0,7829. Рынок опасается, что Резервный Банк Австралии во вторник может объявить о снижении процентной ставки. Дополнительное давление на осси оказала слабая макростатистика PMI производственного сектора Китая: при ожидавшемся значении индекса в 49,4 он показал уровень только 48,9. Австралийский доллар всегда чутко реагирует на китайскую статистику.
Фунт стерлингов растет: он уже немного отыграл свою пятничную потерю и к 10.48 мск торгуется на 1,5136$. Впереди всеобщие выборы в Великобритании, которые состоятся 7 мая. Это добавляет в ситуацию с национальной валютой много неопределенности. К тому же рост производства в Британии резко замедлился в апреле. Всё это создает сильное давление на стерлинг: аналитики ANZ в своей записке для клиентов рекомендует инвесторам оставаться в коротких позициях по стерлингу против осси, киви и канадца.